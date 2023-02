Seit dem 1. Oktober müssen die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen eine FFP2-Maske tragen, sobald sie ihr Zimmer verlassen. Weil das in den Einrichtungen nicht umzusetzen sei, kippen immer mehr Bundesländer die Maskenpflicht. Und auch in Hamburg regt sich Widerstand.

Wer in einem Pflegeheim wohnt und das eigene Zimmer verlässt, muss nach dem neuen bundesweiten Infektionsschutzgesetz eine medizinische Maske tragen. Egal, ob Gemeinschaftsraum, Speisesaal oder auf den Gängen: Die FFP2-Maske ist überall Pflicht. Aber sie richtig über Mund und Nase zu tragen, ist gar nicht so einfach: Die meisten betagten Bewohner vergessen sie oder lassen sie am Kinn hängen. Das sorgt auch beim Personal für Ärger: „Die Maskenpflicht bei den Bewohnern umzusetzen, ist für uns nahezu unmöglich“, sagt Jörg Wisotzki, Leiter des evangelischen Altenheims „Billwerder Bucht“ der Diakonie Hamburg in Rothenburgsort.

Maskenpflicht in Altenheimen: „Die reißen sich die Masken vom Gesicht“

Menschen mit Hörschädigung oder kognitiven Einschränkungen – wie etwa einer Demenz – müssen nach dem neuen Infektionsschutzgesetz zwar keine Maske tragen. Aus Sicht von Wisotzki liegt das auf der Hand: „Die reißen sich die Masken vom Gesicht. Eine Maskenpflicht für sie wäre gar nicht möglich.“

Aber in Wisotzkis Altenheim haben viele Bewohner auch andere Erkrankungen, durch die das Tragen einer FFP2-Maske für sie sehr beschwerlich ist. „Eine Maskenpflicht für Bewohner von Pflegeheimen ist übertrieben“, sagt der Heimleiter. Er fordert vom Hamburger Senat, die Pflicht aufzuheben.

Pflegegesellschaft fordert Aufhebung der Maskenpflicht

Damit ist der Heimleiter nicht allein. Auch die Hamburgische Pflegegesellschaft e.V. (HPG) schließt sich seiner Forderung an. Auf Nachfrage der MOPO heißt es allerdings von Martin Helfrich, Pressesprecher der Sozialbehörde: „Das Infektionsschutzgesetz ist ein Bundesgesetz. Deswegen können wir die Maskenpflicht für die Bewohner von Hamburger Alten- und Pflegeheimen nicht einfach aufheben.“

Dass die Maskenpflicht sehr wohl gekippt werden kann, zeigten kürzlich die Sozialminister in Hessen und Baden-Württemberg. Sie erklärten, dass Gemeinschaftsräume auch „für den dauerhaften Aufenthalt der Bewohner bestimmt sind“, wie Susanne Berlinghoff vom hessischen Sozialministerium auf Anfrage der MOPO sagt. Dadurch könne die FFP2-Maskenpflicht ausgesetzt werden – ohne dass gegen das bundesweite Infektionsschutzgesetz verstoßen wird. Denn vom Bund heißt es in einem Fragen-Antworten-Katalog, dass alle Räume von der Maskenpflicht ausgenommen werden, „die für einen dauerhaften Aufenthalt“ bestimmt sind.

Im Altenheim „Billwerder Bucht“ fallen die Gemeinschaftsräume laut Leiter Wisotzki ebenfalls in die Kategorie eines „dauerhaften Aufenthalts“ für die Bewohner. Trotzdem gilt für sie die Maskenpflicht, das wird regelmäßig kontrolliert, etwa durch die Wohn- und Pflegeaufsicht. „Das wird erstmal so bleiben“, sagt Wisotzki. Er hofft, dass die Maskenpflicht auch in Hamburg kippt. Darauf wartet auch die Hamburgische Pflegegesellschaft e.V. Geschäftsführer Martin Sielaff sagt: „Der Senat ist einfach nicht mutig.“