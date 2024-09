Es ist ein wahrer Finanzkrimis: Der Immobilienmogul René Benko galt einst als einer der reichsten Männer Österreichs, kaufte und baute Einkaufszentren und Top-Immobilien auf der ganzen Welt und wollte in Hamburg den über 200 Meter hohen Elbtower errichten. Doch nach seiner Insolvenz stehen nicht nur die Kräne in der HafenCity seit fast einem Jahr still. Auch privat – so behauptet der ehemalige „Wunderwuzzi“ – ist Benko angeblich pleite. Während viele Gläubiger, darunter Milliardäre und Banken, das stillschweigend hinnehmen, jagen einige Ermittler der Spur des Geldes hinterher. In Hamburg scheint immerhin Bewegung in die Frage zu kommen, ob und wie der Elbtower fertig gebaut wird.