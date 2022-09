Die grüne Messe für Lifestyle, Kleidertausch & Energieberatung

24. + 25. September: Besuchen Sie die Green World Tour Nachhaltigkeitsmesse auf dem Heiligengeistfeld

Lifestyle, Energieberatung, Foodtrucks und Kleidertausch: Auf der Green World Tour Nachhaltigkeitsmesse am 24. und 25. September in Hamburg präsentieren sich von 11 bis 18 Uhr rund 60 Aussteller:innen mit mehr als 1000 Angeboten auf dem Heiligengeistfeld (Eingang Feldstraße ggü. Nr. 47) im Stadtteil St. Pauli. Dabei sind die Themen so abwechslungsreich wie unser Leben. Sie reichen von Lifestyle & Konsum, Strom & Wärme, über Geld & Versicherungen, Mobilität & Ernährung bis hin zu Design & Mode. Außerdem gibt es ein umfangreiches Vortragsprogramm. „Unsere Messe macht allen Menschen, egal ob sie in Sachen Nachhaltigkeit Anfänger*innen oder Fortgeschrittene sind, großartige Angebote, um das eigene Leben nachhaltiger gestalten zu können“, sagt Michael Lülf, Gründer der Green World Tour. „Und wir zeigen auf, dass ein bewusster Konsum Umwelt, Klima und Tiere schützt, aber nichts mit freudlosem Verzicht zu tun hat.“

Auf der Nachhaltigkeitsmesse gibt es auch eine Kleidertausch-Börse.

Mitmachen bei der Kleidertausch-Börse

In Hamburg kann jede:r an einer beliebten Kleidertausch-Börse teilnehmen. Das Prinzip ist ganz einfach: Die Besucher:innen bringen gut erhaltene Kleidung mit – sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Und können sich dann wiederum aus dem Angebot der mitgebrachten Kleidung anderer Besucher:innen etwas aussuchen, was ihnen gefällt. Dieser Kleidertausch ist nachhaltig, spart Ressourcen für die Produktion von neuen Produkten ein und kommt ganz ohne Verpackungsmüll, wie Versandkartons oder Preisetiketten, aus.

Solar-Anlagen gemeinsam günstiger kaufen

Die Kosten beim Stromanbieter steigen stetig, so dass jede Kilowattstunde, die selbst produziert wird, die Haushaltskasse entlastet – egal ob als kleine Photovoltaik-Anlage (PV) am Balkon oder große Anlage auf Dach oder Garage. Wer sich heute für Photovoltaik oder ein Balkonkraftwerk entscheidet, muss allerdings oft sehr lange warten. Deswegen stellt sich auf der Green World Tour Hamburg auf dem Heiligengeistfeld unsere Einkaufsgemeinschaft für Photovoltaik-Anlagen vor: Das Motto: Gemeinsam bestellen und die Kostenvorteile einer Großbestellung nutzen. Daneben informieren mehrere weitere Aussteller:innen über Ideen und Konzepte für eine erneuerbare und nachhaltige Energieversorgung.

An den Foodtrucks lassen es sich die Besucherinnen und Besucher auch kulinarisch gutgehen.

Besichtigen Sie das Tiny House Ferdinand

Als Highlight kann auf der Green World Tour auch das faszinierende Tiny House Ferdinand besichtigt werden. Ferdinand ist Botschafter für eine nachhaltigere Welt und inspiriert zu einem nachhaltigen Lebensstil. Das elfeinhalb Meter lange Tiny House ist mit viel Liebe eingerichtet und mit Küche, Bad und Loungebereich wie eine Wohnung ausgestattet. Außerdem produziert das Tiny House Ökostrom. Lassen Sie sich Ferdinand nicht entgehen: Das Tiny House kann am 24. und 25. September zwischen 11 und 18 Uhr auf dem Hamburger Heiligengeistfeld besichtigt werden.



Green World Tour Hamburg: 24. + 25. September, 11-18 Uhr, Heiligengeistfeld (Feldstraße ggü. Nr. 47), Hamburg-St. Pauli. Eintritt 3,00-3,50 Euro. Alle Aussteller:innen, Informationen zu den Vorträgen und Online-Tickets gibt es hier.