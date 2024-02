Getankt wurde hier zuletzt wohl vor 30 Jahren. Mehr als 20 Jahre lang verfallen die Überreste der Tankstelle am Lokstedter Weg mitten in Eppendorf. Warum wird hier in begehrter und zentraler Lage kein Wohnraum geschaffen? Das wollten wir den Eigentümer fragen, den wir gestern dort antrafen. Doch der Mann schimpfte stattdessen auf die Behörden.

Getankt wurde hier zuletzt wohl vor 30 Jahren. Mehr als 20 Jahre lang verfallen die Überreste der Tankstelle am Lokstedter Weg mitten in Eppendorf. Warum wird hier in begehrter und zentraler Lage kein Wohnraum geschaffen? Das wollten wir den Eigentümer fragen, den wir gestern dort antrafen. Doch der Mann schimpfte stattdessen auf die Behörden.

Die ehemalige Tanke mit Autowerkstatt ist verrammelt, in einem Nebengebäude ist das Dach eingestürzt und drinnen befinden sich Einkaufswagen voller Müll. Seit einem Jahrzehnt schon bietet sich den Eppendorfern unweit ihres quirligen Marktplatzes dieses traurige Bild.

Blick in den ehemaligen Bürobereich von Tankstelle und Werkstatt. Das Dach ist eingestürzt. Florian Quandt Blick in den ehemaligen Bürobereich von Tankstelle und Werkstatt. Das Dach ist eingestürzt.

Eine Zeit lang wurden hier noch ein „Back-Shop“ mit Brötchenverkauf und ein kleiner Obst- und Gemüseladen betrieben. Doch das ist lange her. Das große Grundstück verkam immer mehr. Trotzdem aber vermietete der Eigentümer dort Parkplätze.

Lost Place am Lokstedter Weg – warum werden hier keine Wohnungen gebaut?

Warum geschieht dort weiter nichts? Die MOPO fragte beim zuständigen Bezirksamt Nord nach. Sprecher Alexander Fricke sagte: „Wir stehen mit den Eigentümern in Kontakt und es läuft ein Verfahren zur Herstellung ordnungsgemäßer Zustände.“ Diese Anweisung wurde gestern teilweise umgesetzt. Die MOPO traf vor der Ruine einen Handwerker an, der einen Bauzaun aufstellte.

Hinter dieser rostigen Tür befand sich früher einmal die Autowerkstatt der Tankstelle. Florian Quandt Hinter dieser rostigen Tür befand sich früher einmal die Autowerkstatt der Tankstelle.

Dann stand da noch ein älterer Herr mit Krücke – der Eigentümer. Als wir ihn ansprachen, reagierte er misstrauisch: „Was wollen Sie denn schreiben?“

Schließlich wurde der Immobilienbesitzer etwas offener, schimpfte auf die Behörden: „Das war doch eine gute Lösung hier mit der Parkplatzvermietung. Parkplätze sind in Eppendorf doch absolute Mangelware.“ Nun müssten die Leute an der Straße parken und der Staat erhebe ja ziemlich saftige Gebühren dafür, so der Mann. Na, ja ganz kostenlos dürfte der grummelnde Tankstellen-Eigentümer die Parkplätze auf dem verwilderten Grundstück nun auch nicht vermietet haben.

Am Mittwoch wurde das Areal mit einem Bauzaun gesichert. Florian Quandt Am Mittwoch wurde das Areal mit einem Bauzaun gesichert.

Doch wie geht es weiter? Laut Bezirksamt Nord liegen für den Lokstedter Weg 27 keine Abriss-oder Bauanträge vor.

Nach MOPO-Informationen aber gibt es das Angebot eines großen Hamburger Maklerunternehmens, welches das Areal (Schätzwert: drei bis vier Millionen Euro) erwerben und hier mehrere Wohnhäuser errichten will. Diese könnten fünfstöckig oder höher werden – es wäre so möglich, mindestens 30 bis 40 Wohnungen zu schaffen. Doch erst mal muss sich der betagte Eigentümer aufraffen und das Areal tatsächlich dem Wohnungsbau zur Verfügung stellen.