Die Geister-Baugrube vom Michel: Hier passiert seit Jahren einfach nichts!

Neustadt -

Seit Jahren passiert hier nichts! Eine Baugrube in Michel-Nähe gibt Passanten und Anwohnern Rätsel auf. Die MOPO forschte nach.

Die verwilderte „Geisterbaugrube“ befindet sich eigentlich in allerbester Hamburger Lage – fast direkt unterm Michel nämlich. Genauer gesagt am Schaarsteinweg (Neustadt).

Hamburg: Baugrund mitten in der City liegt seit Jahren brach

Hier unmittelbar am Hauptgebäude des Verlags Gruner+Jahr befand sich einmal ein unscheinbarer Bürobau, in dem die Redaktion der Zeitschrift „Gala“ untergebracht war. Der Bau wurde schon vor Jahren abgerissen und besagte Baugrube ausgehoben. Seitdem geschah offenbar nichts Konkretes mehr. Und die Natur holt sich die Fläche so langsam zurück. Überall grünt und blüht es.

Das könnte Sie auch interessieren: Lost Place in Hamburg: Die mysteriöse Geister-Fabrik mitten in der Stadt

2017 gab es einmal ein Projekt „Wohnen und Arbeiten am Schaarsteinweg“ und an einem Fassadenwettbewerb beteiligten sich angesehene Architekturbüros. Doch umgesetzt wurde das Projekt mit einem neunstöckigen Eckbau, dessen Darstellung man im Internet noch entdecken kann, nie.

Laut dem für Baugenehmigungen zuständigen Bezirksamt Mitte liegen aktuell keinerlei Bauanträge für den Schaarsteinweg vor. Eine MOPO-Anfrage beim Grundstücksbesitzer, der Hamburger „PGH Planungsgesellschaft Holzbau“ blieb unbeantwortet.