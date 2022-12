Ihr Leben ist hart und beschwerlich. Viele besitzen nicht mehr als das, was sie bei sich tragen. Doch an diesem Sonntag gibt es auf St. Pauli ein bisschen Wärme im Leben der obdachlosen und bedürftigen Menschen in Hamburg. Die MOPO begleitete die „Bergedorfer Engel“ einen Tag bei der Ausgabe eines ganz besonderen Weihnachtsessens.

Ihr Leben ist hart und beschwerlich. Viele besitzen nicht mehr als das, was sie bei sich tragen. Doch an diesem Sonntag gibt es auf St. Pauli ein bisschen Wärme im Leben der obdachlosen und bedürftigen Menschen in Hamburg. Die MOPO begleitete die „Bergedorfer Engel“ einen Tag bei der Ausgabe eines ganz besonderen Weihnachtsessens.

Es ist ein klarer, kalter Sonntagmittag auf dem Kiez. Möwen kreisen kreischend am Himmel, die Temperaturen liegen unter Null. Auf dem Platz vor dem Penny-Markt auf der Reeperbahn hat sich eine lange Menschenschlange gebildet. Denn heute ist ein besonderer Tag: Die Initiative „Bergdorfer Engel“ tischt groß auf und bringt ein wenig Weihnachtsstimmung auf die Straße.

Hamburg: Die „Bergedorfer Engel“ kochen für Obdachlose

300 Essen werden verteilt, Entenkeule, Kartoffeln, Knödel und Soße. Selbst für Nachtisch ist gesorgt: Die Mitarbeiter der Initiative, die sich seit 2014 auf der Straße um Hamburgs Obdachlose kümmern, haben Kekse gebacken und verteilen Kuchen. Wer es braucht bekommt obendrein Hygieneartikel und Kleidung, auch Futter und Leinen für Hunde werden verteilt. Das Gesundheitsmobil ist ebenfalls dort und behandelt die Patienten vor Ort.

Susanne Diem, Thorsten Basso und Steffi T. gehören zu den „Bergedorfer Engeln“. Viola Dengler Susanne Diem (l.), Thorsten Basso und Steffi R. setzen sich als „Bergedorfer Engel“ für Obdachlose ein.

„Wir wollen den Leuten ein bisschen was Gutes tun“, sagt Thorsten Basso (59). Er ist einer der Gründer der Initiative „Bergedorfer Engel“. „Gerade zur Weihnachtszeit sollen sie das Gefühl haben, dass mal jemand an sie denkt. Und bei den Minusgraden derzeit ist was Warmes im Bauch doch etwas Nettes. Die Leute sind immer begeistert, ihnen schmeckt es gut. Entenkeule gibt es schließlich auch nicht jeden Tag.“

Das Engagement kommt an. Paul zumindest ist begeistert. Er hat sich gerade seine Portion abgeholt. Viel reden will er nicht, lieber möchte er essen. Nur so viel verrät er: „Das Essen ist immer sehr lecker.“ Und ergänzt: „Thorsten ist ein guter Mann, er hilft immer.“ Eine ältere Frau hält in einer Hand einen Kaffee, in der anderen einen Tee. Etwas ratlos blickt sie auf ihren Hackenporsche, den sie nun nicht mehr gut manövrieren kann. Das Essen hat sie eingepackt, für ihren Mann. Er sei krank, erzählt die kleine Frau, die zwei Mützen übereinander trägt. Die Aktion der „Bergedorfer Engel“ findet sie super, in ihrem Heimatland Aserbaidschan kümmere sich niemand um arme Menschen.

Paul hat sich gerade eine Portion vom Weihnachtsessen geholt. Viola Dengler Paul hat sich gerade eine Portion vom Weihnachtsessen geholt.

Thorsten Basso hilft gerne. „Wir haben Minusgrade, es sterben gerade viele. Dass hier überhaupt Menschen auf der Straße liegen, ist einfach ein Unding. Das Elend wird immer größer“, sagt er. Steffi R. (55) stimmt ihm zu. Sie gehört ebenfalls zu den Gründern der „Bergedorfer Engel“. Das Weihnachtsessen sei etwas Besonderes für die Menschen hier – genau wie für sie selbst, erzählt sie. Warum sie sich engagiert? „Ich habe Glück gehabt, mit Blick darauf, wo und in welche Verhältnisse ich geboren wurde“, sagt die 55-Jährige. „Das macht mich demütig und ich weiß es zu schätzen. Ich möchte zumindest für mich das Gefühl haben, ich gebe der Gesellschaft etwas zurück.“

Auch außerhalb der Weihnachtszeit sind Basso und das Team der „Bergedorfer Engel“ jeden zweiten Sonntag hier auf St. Pauli, verteilen Essen und Sachspenden. Außerdem fährt er mit Kollegen regelmäßig durch Hamburg, um den Bedürftigen Schlafsäcke und andere lebensnotwendige Dinge zu bringen.

Das Weihnachtsessen gibt es bereits seit fünf Jahren, erzählt er. Zuerst hätten die „Bergedorfer Engel“ selbst gekocht, doch es wurden von Jahr zu Jahr mehr Menschen. Mittlerweile wird die Initiative von Gaststätten im Bergedorfer Land unterstützt. Das heutige Weihnachtsessen ist zum Großteil von „Spenden für obdachlose Hunde“ finanziert, aber auch die Mitglieder der Initiative tragen einen Teil des Geldes bei.

Wer die Arbeit der Bergedorfer Engel unterstützen will, kann spenden: Bergedorfer Engel e.V., Vierländer Volksbank, IBAN: DE28 2019 0109 0089 0600 90, BIC: GENODEF1HH4. Oder per Paypal: spenden@bergedorfer-engel.de