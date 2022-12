Der Hauptbahnhof ist in diesen Tagen Dreh- und Angelpunkt für die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Was die Helferinnen und Helfer leisten, auf welche Schwierigkeiten sie stoßen und wie der laute Bahnhof, der nicht häufig für positive Schlagzeilen sorgt, zum Willkommens-Herz der Hansestadt werden konnte, lesen Sie hier mit MOPO+.

Für einen Moment schließt Victoria (42) die Augen und hält ihr Gesicht in die Sonne. Ihre Reise ins Ungewisse war nervenaufreibend, jetzt kann sie zum ersten Mal durchatmen. Sie lehnt an einem Bus der Hochbahn, der sie und ihren elfjährigen Sohn Sergeij nach Rahlstedt bringen wird. Nach drei Tagen auf der Flucht werden sie dort als Schutzsuchende registriert. Ihr Mann, Sergejs Vater, ist in Kyiv zurückgeblieben. Gleich geht es weiter.

Der Hauptbahnhof ist in diesen Tagen Dreh- und Angelpunkt für die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Zwischen 6 und 23 Uhr ist hier ein zehnköpfiges Empfangskomitee vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) im Einsatz, unterstützt von vielen Freiwilligen. Einige kennen sich, haben schon 2015 bei der Ankunft von Geflüchteten geholfen. Die Schichtleitung ist stets an einer roten Jacke zu erkennen.

Ukraine-Geflüchtete: Die Freiwilligen vom Hamburger Hauptbahnhof

Gerade trägt Andrea de Luna getragen sie, eine tatkräftige Frau, die für jedes Problem eine Lösung zu haben scheint. Geldwechsel? Direkt gegenüber. Ein weinendes Kind? Hier sind Schnuller und Spielzeug. Es fehlt an Pappbechern für heißen Tee? De Luna leert ein Glas mit Kleingeld in die Hände einer Freiwilligen und schickt sie in die Drogerie. „Das Wichtigste ist, dass wir Ruhe ausstrahlen – das hier ist ein sicherer Hafen”, sagt sie. Nataly K. ist als Dolmetscherin im Einsatz. Sie ist in Mariupol geboren, ihr Bruder ist noch immer dort. „Ich helfe hier, um mich abzulenken – gegen die Ohnmacht”, erzählt sie. Die Anteilnahme, die sie überall in Hamburg erfährt, bedeutet ihr viel.

Andrea De Luna zeigt auf den QR-Code, über den Freiwillige in eine WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden. Dort werden die Schichten eingeteilt. Rüdiger Gärtner Andrea De Luna zeigt auf den QR-Code, über den Freiwillige in eine WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden. Dort werden die Schichten eingeteilt.

Der Arbeiter-Samariter-Bund wurde von der Stadt mit der Koordinierung von Freiwilligen und Geflüchteten am Hauptbahnhof beauftragt. Wer noch weiter möchte, wird am Reisezentrum mit Fahrkarten ausgestattet. Für alle, die wie Victoria und ihr Sohn Sergeij in Hamburg bleiben, gibt es hier das Nötigste: Frische Masken, Wasser, einen Snack zur Stärkung.

Die Gastronom:innen in der Wandelhalle verteilen Gutscheine für warme Mahlzeiten, ein Handyladen steuert SIM-Karten bei. Der Hauptbahnhof, der nicht häufig für positive Schlagzeilen sorgt, ist zum Willkommens-Herz der Hansestadt geworden.

„Gestern sind hier etwa 1000 Geflüchtete angekommen”, erzählt Gerd Prüfer, der stellvertretende Landesvorsitzende vom ASB. „Plötzlich hieß es: Die Notunterkünfte sind voll! Da waren wir alle erstmal ratlos – wohin mit den Ankömmlingen?”. Die Helfer:innen baten die umliegenden Hotels um Hilfe. Mit Erfolg: Unter anderem der „Europäische Hof” und das „A&O Hostel” boten Betten an.

Irina (links) und Nataly sind als Dolmetscherinnen im Einsatz. Sie sagen: „Sprachbarrieren sollen gar nicht erst entstehen." Rüdiger Gärtner Irina (links) und Nataly sind als Dolmetscherinnen im Einsatz. Sie sagen: „Sprachbarrieren sollen gar nicht erst entstehen.“

Schwierigkeiten gibt es trotzdem. Unter die vielen hilfsbereiten Hamburger:innen mischen sich zunehmend Menschenhändler, die vulnerable Frauen am Bahnsteig abfangen. Deshalb gilt nun: Niemand wird direkt vom Zug abgeholt. Erste Anlaufstelle ist immer das Reisezentrum. Zusätzlich sollen Warnschilder aufgestellt werden. Gerd Prüfer ist von dieser Notwendigkeit erschüttert und fordert: „Die Stadt muss schleunigst ein Verifizierungs-Verfahren für Menschen entwickeln, die Schlafplätze in der eigenen Wohnung anbieten”.

Bei der Unterbringung in Sammelunterkünften sind dagegen mitgebrachte Haustiere und die hohen Corona-Infektionszahlen ein Problem. Prüfer hat einen Samariter-Kollegen in der Ukraine gefragt, wie sein Landesverband zusätzlich helfen kann. Die Antwort: „Betet für uns, wir haben Angst.”