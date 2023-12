Für Hamburgs Wohnungsbau sieht es finster aus: 10.000 Baugenehmigungen will die Stadt jedes Jahr schaffen – nach aktuellem Stand sind es allerdings nicht einmal die Hälfte. In einem Bezirk brach der Wohnungsbau besonders stark ein. Woran das liegt – und warum es trotz allem einen kleinen Lichtblick gibt.

Hamburgs Bausenatorin Karen Pein (SPD) hatte diesen negativen Trend angesichts der steigenden Baupreise, dem Fachkräftemangel und der Energiekrise bereits im Januar 2023 angekündigt: In den kommenden Jahren müsse die Hansestadt „von sinkenden Neubauzahlen“ ausgehen. Trotzdem will der rot-grüne Senat weiter an seinem selbstgesteckten Ziel festhalten, jedes Jahr 10.000 neue Wohnungen unter Dach und Fach zu bringen.

So viele Wohnungen wurden bis Ende November genehmigt

Das könnte dieses Jahr allerdings mehr als eng werden: Wie aus der aktuellen Schriftlichen Kleinen Anfrage der CDU-Abgeordneten Anke Frieling hervorgeht, wurden bis Ende November gerade einmal 4555 Wohnungen genehmigt. Die Baubehörde bestätigt die Zahlen auf MOPO-Nachfrage, will diese aber nicht kommentieren, bevor Anfang 2024 die Dezember-Daten vorliegen. Über 5000 Wohnungen werden in diesem Monat wohl aber nicht mehr hinzukommen.

Die meisten Wohnungen wurden demnach im bevölkerungsreichsten Bezirk Wandsbek genehmigt, insgesamt 1281, im vergangenen Jahr waren es noch 1921. Dahinter folgen Eimsbüttel mit 796 Wohnungen, Hamburg-Mitte mit 662, Hamburg-Nord mit 621, Altona mit 486, Harburg mit 358 und als Schlusslicht Bergedorf mit 325 Wohnungen. Dazu kommen noch 53 Wohnungen in der HafenCity. Besonders stark war der Einbruch in Hamburg-Mitte: Im Jahr 2022 gab es hier noch 2337 Genehmigungen.

Frieling: „Perspektiven für den Wohnungsbau sind düster“

Bei den tatsächlich gebauten Wohnungen sah es dieses Jahr immerhin in Harburg ziemlich gut aus: Dort wurden 2023 insgesamt 830 Wohnungen fertiggestellt, verkündete Bezirkschefin Sophie Fredenhagen (SPD) kürzlich – fast doppelt so viele wie 2022. Doch wird diese gute Nachricht von den unterdurchschnittlichen Genehmigungszahlen auch in diesem Bezirk überschattet.

„Die Perspektiven für den Wohnungsbau in Hamburg sind düster“, prognostiziert Frieling. „Die Mieten werden steigen und für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen wird es noch schwieriger, eine Wohnung zu finden.“

Anzahl der Sozialwohnungen ist wieder gestiegen

Einen kleinen Lichtblick gibt es aber immerhin: Nach einem Allzeit-Tief bei den Sozialwohnungen im vergangenen Jahr wurden bis Ende November 2023 bereits 2011 geförderte Wohnungen bewilligt. Das könnte unter anderem an der deutlich gestiegenen Förderung der Hamburgischen Investitions- und Förderbank liegen, die inzwischen mit zwölf Prozent bezuschusst. Zudem wird der Zinssatz bei Sozialwohnungen konstant niedrig gehalten. Ob das jährliche Ziel der 3000 noch erreicht wird, ist allerdings fraglich.

„Der Senat muss endlich Maßnahmen ergreifen: schnellere Gehemigungen, mehr Service, Abbau von Bürokratie und Regelungen – das muss endlich umgesetzt werden. Ankündigungen alleine helfen nicht“, fordert Frieling.