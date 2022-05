Die besten Angebote für Mähroboter und Co.

Der Frühling ist da, der Garten blüht auf – höchste Zeit, den schönsten Platz der Welt zur Wohlfühloase zu machen. Und wer so gar keine Lust auf Rasenmähen hat, der investiert in diesem Jahr in einen Mähroboter. Das sind besten Deals.

Wie schön wäre ein Sommer im Garten, ohne sich alle zwei Wochen Gedanken darüber zu machen, dass der Rasen schon wieder viel zu lang ist oder die Beete gewässert werden müssen. Ein Mähroboter könnte einen Teil dieses Jobs übernehmen – aber viele Gartenbesitzer scheuen eine große finanzielle Investition. Zu Recht?

Smarter Garten: Tolle Deals bei Tink

Mähroboter müssen gar nicht wahnsinnig teuer sein, besonders wenn man ein Auge auf Deals und besondere Angebote hat. Der Online-Shop Tink ist bekannt für ein großes Sortiment smarter Helfer für Haus und Garten. Zur Jahreszeit passend finden Sie hier im Moment auch richtige gute Deals für smarte Garten-Gadgets. Diese Angebote erleichtern Ihnen dieses Jahr garantiert die Gartenarbeit:

Perfekt für kleine Stadtgärten: Mähroboter Bosch Indego S+ 500 mit Gratis-Garage

Bei dem aktuellen Angebot für den Bosch Indego S+ sparen Sie sich den Kauf einer Garage. Mit einem Kaufpreis von unter 800 Euro ist der Mähroboter zudem ein wirklich guter Deal. Die Gratis-Garage ist ebenfalls ein großer Pluspunkt: Mäht der Roboter gerade nicht, ist er so vor der Witterung geschützt – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit des Garten-Gadgets deutlich. Der Bosch Indego S+ ist perfekt für kleinere Gartenflächen geeignet – er mäht bis zu 500 Quadratmeter. Und er kommt mit ein paar besonderen Extras:

Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant

Dank MultiArea kann er mehrere Flächen bearbeiten

SmartMowing: Der Bosch Indego S+ mäht nach individuellen Mähplänen

Der Bosch Indego S+ 500 kostet bei Tink im aktuellen Angebot 719 Euro, die original Bosch-Garage für 149,99 Euro gibt es gratis dazu. Ein super Deal für alle kleineren Gärten.

Sie kaufen lieber bei Amazon? Der Bosch Indego S+ 500 ist natürlich auch in anderen Online-Shops erhältlich. Bei Amazon kostet er aktuell 723 Euro – die Garage gibt es nicht gratis dazu. Das Angebot bei Tink ist also der bessere Deal.

Ideal für große Gärten: Husqvarna Automower 415X

Bei Gärten bis 1.500 Quadratmeter Fläche ist das regelmäßige Mähen schon eher eine Herausforderung. Wer schon lange mit der Anschaffung eines Mähroboters liebäugelt, bekommt jetzt eine Chance mit dem Deal von Tink: Der Husqvarna Automower 405X schafft nicht nur größere Gärten im Alleingang, auch bis zu 40 Prozent Steigung sind für ihn kein Problem. Durch den Diebstahlschutz mit GPS, Alarmsystem und PIN müssen Sie sich zudem keine Sorgen machen, dass der Mähroboter abhandenkommt. Seine besonderen Features:

Steuerung per Sprachassistenten (Alexa und Google) oder App

Wetter-Timer und TargetHeight passen den Mähprozess ideal für Rasen an

Beleuchtung und Unterstand zum Schutz vor Witterung

Der Husqvarna Automower 415X ist mit 2.399 Euro zwar kein Schnäppchen, Tink bietet hier aber den aktuell niedrigsten Preis im Netz an – und das Markengerät ist die Investition definitiv wert.

Das Allround-Paket: Mähroboter, Bewässerungssystem und Gratis-Garage von Gardena

Mit diesem Gesamtpaket müssen Sie sich als Besitzer eines kleinen Gartens bis 500 Quadratmeter keine Gedanken mehr machen: Das smarte Paket aus Mähroboter und Bewässerungssystem macht fast die ganze Arbeit allein. Alle Geräte stehen im Austausch miteinander – ist der Boden beispielsweise zu feucht, meldet der Gardena-Mähroboter das, und die Wässerung setzt ein Intervall aus. Das Paket kommt mit den folgenden Features:

Frost Sensor: Misst die Temperatur und warnt vor zu niedrigen Temperaturen

App-Steuerung mit individuellem Mäh-Zeitplan

Intelligente Bewässerung: Der Roboter meldet die Feuchtigkeit des Bodens, die Bewässerung passt sich an

Zu einem Preis von knapp unter 1.000 Euro bekommen Sie also sowohl Hilfe beim Mähen als auch bei der Bewässerung Ihres Gartens. Mit der aktuellen Gardena-Aktion gibt es zudem eine Garage für den Mähroboter gratis dazu – ein Garant dafür, dass das smarte Garten-Gadget viele Jahre hält.

Für die sorglose Bewässerung: Eve Aqua 2er-Set

Die Sommer werden immer trockener – darunter leidet der Garten enorm. Nicht nur die Beete, auch der Rasen sollte bei großer Hitze regelmäßig bewässert werden. Die smarte Bewässerung von Eve Aqua unterstützt dabei: Das Gerät wird zwischen Wasserhahn und Gartenschlauch montiert und kann nun nach Belieben per App programmiert werden. Automatisierte Bewässerungsprogramme sorgen dafür, dass der Garten stets zur passenden Zeit und nicht zu lange bewässert wird. Das sind die Besonderheiten von Eve Aqua:

Bluetoothfähig

Kompatibel mit Thread und Apple HomeKit

Einfache Installation via QR-Code

Das Angebot bei Tink beinhaltet gleich zwei smarte Gadgets zum Preis von 149,95 Euro. Ein vergleichsweise günstiger Einstieg, um den smarten Garten auszubauen. Praktisch: Eve Aqua zeigt über die App zusätzlich auch den Wasserverbrauch an – so haben Sie auch Ihre Kosten und die Umwelt stets im Auge.

Haus und Garten immer im Blick: Die Google Nest Cam und das Google Nest Hub (2. Generation)

Die smarte Ausstattung für den Garten ist nur der Anfang – mit ein paar kleinen Gadgets haben Sie schnell ein smartes Heim, das Sie per App steuern und organisieren können. Das Google Nest Hub ist dafür die Steuerungszentrale. Bei Tink bekommen Sie es aktuell inklusive einem 2er-Set der Google Nest Cams – die eignen sich besonders für draußen. So kontrollieren Sie Haus und Garten, egal wo Sie gerade sind. Das sind die Features der Kameras:

Benachrichtigt bei Aktivität

Kann Personen von Tieren und Fahrzeugen unterscheiden

Mit Nachtsicht-Modus

Sprachsteuerung mit Google Assistant

Im Deal bei Tink bekommen Sie das Google Nest Hub (2. Generation) sowie das 2er-Set der Google Nest Cams zu einem Gesamtpreis von 319 Euro.

Sie suchen eine Alternative? Günstiger wird es derzeit nicht: Bei Media Markt gibt es zwar das Google Nest Hub zu einem etwas niedrigeren Preis, doch das Gesamtpaket mit den Google Nest Cams ist hier teurer – bei Tink zahlen Sie für zwei Cams 299 Euro statt 356 Euro.

Nie mehr ungebetener Besuch: Die Google Nest Doorbell mit Google Nest Hub (2. Generation)

Eine Garten-Kamera benötigen Sie nicht – stattdessen käme Ihnen aber eine Kamera an der Klingel gelegen? Dann ist dieses Tink-Angebot für Ihr smartes Heim einen Blick wert: Der Deal umfasst das Google Nest Hub (2. Generation), also die Schaltzentrale des Google-Systems sowie die Google Nest Doorbell – die smarte Türklingel. Das Hub von Google hat einen großen Bildschirm und lässt sich mit dem Google Assistant steuern. Die Kamera an der Haustür ist so smart, dass Sie genau unterscheiden kann, ob sich ein Paket, eine Person oder ein Fahrzeug Ihrer Tür nähert. Die besonderen Features sind außerdem:

HDR-Video, auch nachts

Reagieren per App – von überall

Sprache und Sound in HD-Qualität

Das Set gibt es derzeit bei Tink im Angebot für 209 Euro. Ein Deal, der sich lohnt: Das Nest Hub gibt es für 99 Euro, die smarte Klingel kostet nur 169 Euro statt 199 Euro. Gegenüber einem Einzelkauf der beiden Produkte, beispielsweise bei Amazon, sparen Sie rund 30 Euro.

Tolle Angebote für den smarten Garten und das smarte Heim Klar, die smarte Ausstattung für das eigene Zuhause ist immer mit einem eher hohen Kostenaufwand verbunden. Doch mit besonderen Angeboten können Sie beim Kauf jede Menge Geld sparen – Tink bietet hier derzeit ausgesprochen gute Deals für alle, die den Garten für den Sommer – und das Haus für den Urlaub – vorbereiten wollen.