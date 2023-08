Festival, Parade, Weinfest: Das geht dieses Wochenende in Hamburg

Der Sommer ist zurück! In Hamburg ist richtig gutes Wetter – perfekt, um die freie Zeit mit Freunden oder Familie zu genießen. An diesem Wochenende ist in der Stadt so einiges los: Festival, Hafenparade, Weinfest – das sind die Highlights.

Fettes-Brot-Ausstellung in der „Affenfaust“-Galerie

Nächste Woche sind in Hamburg die Brote los: Gleich vier Konzerte spielt die Band – natürlich sind schon alle Tickets weg, schließlich ist es die Abschieds-Tournee von König Boris, Björn Beton und Dokter Renz. Anlässlich des großen Finales gibt es eine Ausstellung in der Galerie „Affenfaust“ auf dem Kiez. Am Freitag findet die Eröffnung statt – zu sehen sind eine Foto-Rückschau auf die Bandgeschichte und neue Malereien des Künstlers Jakobus Durstewitz, der das 9 x 20 Meter große Bühnenbild der Abschiedstournee kreierte.

„Affenfaust“-Galerie (Paul-Roosen-Straße 43 in Altona-Altstadt): 25.8.-3.9., Vernissage: 25.8., 19-23 Uhr, Eintritt frei, mehr Infos hier

Die Brote hören auf – und kriegen deshalb eine eigene Ausstellung: Doktor Rentz (l-r), König Boris und Björn Beton dpa | Marcus Brandt Die Brote hören auf – und kriegen deshalb eine eigene Ausstellung: Doktor Rentz (l-r), König Boris und Björn Beton

Sommerfest im Helenenviertel

Es ist ein buntes Programm, auf das sich Besucher:innen des Sommerfestes am Samstag im Helenenviertel (Altona-Nord) freuen können: Es gibt einen Flohmarkt, vor der Kneipe „Aalhaus“ spielen Bands auf einer Bühne, spätabends steigt eine Party inklusive Drag-Show – da ist für jeden etwas dabei!

Zeiseweg, Helenenstraße und Bodenstedtstraße (Altona-Nord), 26.8., ab 12 Uhr, Eintritt frei, das ganze Programm hier

„Seefrauenparade“ an den Landungsbrücken

Frauen im Hafen und auf See sichtbar, hörbar und spürbar machen – das ist das Ziel der „Seefrauenparade“! Mit mehreren Schiffen und Booten geht es am Samstag bei den Landungsbrücken los. Für Schiffsfans sicherlich eine gute Möglichkeit, tolle Fotos zu schießen! Die Parade hat einen ernsten Hintergrund: „Wir fordern das Recht auf gleiche Mitsprache in allen maritimen Fragen“, heißt es auf der Website der Veranstalter. Für Familien gibt es eine eigene Barkasse mit Kinder-Programm, eine Anmeldung hierfür ist erforderlich.

Landungsbrücken (Brücke 10, St. Pauli), 26.8., ab 13-16 Uhr, mehr Infos hier

Die Seefrauenparade startet an den Landungsbrücken. dpa | Markus Scholz Die Seefrauenparade startet an den Landungsbrücken.

Waterloostraßenfest in Altona

Sommer in Hamburg – das bedeutet: ganz viele tolle Straßenfeste! Am Samstag findet das Waterloostraßenfest (Altona-Nord) statt. Das Programm ist ganz vielfältig gestaltet, es gibt zwei Bühnen, unter anderem mit Kinderdisco und Mitmachkonzert. Außerdem für Familien interessant: Es gibt eine Hüpfburg, Bastelstationen und Kinderschminken. Die Großen können sich auf einen Flohmarkt, eine Weinbar und Grillstände freuen.

Waterloostraße (Altona-Nord), 26.8., 14-23 Uhr, mehr Infos hier

Weinfest auf dem Spielbudenplatz

Riesling, Dornfelder, Grauburgunder: Der Spielbudenplatz (St. Pauli) verwandelt sich am Wochenende zu einem Paradies für Wein-Liebhaber:innen. Sechs Winzer präsentieren beim „St. Pauli Winzerfest“ bis Sonntag ihre leckersten Weine aus deutschen Anbaugebieten. Zudem gibt es an jedem Abend ein Konzert – gute Stimmung garantiert!

Spielbudenplatz (St. Pauli), 24.8. bis 27.8., Freitag 16-2 Uhr, Samstag 13-2 Uhr, Sonntag 13-21 Uhr, freier Eintritt, mehr Infos finden Sie hier

Ein leckeres Glas Wein auf dem Spielbudenplatz genießen? Können Sie beim Winzerfest an diesem Wochenende! St. Pauli Winzerfest/hfr Ein leckeres Glas Wein auf dem Spielbudenplatz genießen? Können Sie beim Winzerfest an diesem Wochenende!

Afrika-Festival in Barmbek

Lesungen, Vorträge, Diskussionen – und ganz viel Musik! Beim Afrika-Festival können Besucher:innen von Freitag bis Sonntag die kulturelle Vielfalt des Kontinents entdecken. Das diesjährige Motto lautet „Nothing About Us Without Us“ und soll den Fokus auf Menschen afrikanischer Herkunft in Hamburg legen. Außerdem gibt es einen afrikanischen Markt mit vielen Essens- und Verkaufsständen.

Biedermannplatz 19 (Barmbek-Süd), 25.-27.8., Freitag 17-22 Uhr, Samstag 12-1 Uhr, Sonntag 14-21 Uhr, Eintritt frei, hier gibt es weitere Infos (elu)