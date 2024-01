Die Ampel am Galgen: Bauern protestieren in Hamburg

Landwirte haben am Mittwoch in Hamburg erneut mit ihren Treckern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert. Nach Angaben der Polizei fuhren rund 85 Landmaschinen, darunter auch Bagger und Lastwagen, aus dem niedersächsischen Seevetal kommend bis zur südlichen Stadtgrenze.

Unter dem Motto „Landwirte kämpfen um ihre Zukunft“ führte die Trecker-Dom bis in die Innenstadt. Dort war für den frühen Abend eine Kundgebung auf dem Gänsemarkt geplant. Laut Polizei kam es im Verlauf der Demo südlich der Elbe, in der HafenCity und in der Innenstadt zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

Etwa 85 Traktoren, Bagger und Lastwagen fanden sich am Gänsemarkt ein. dpa Etwa 85 Traktoren, Bagger und Lastwagen fanden sich am Gänsemarkt ein.

Die Proteste äußerten sich teilweise in martialischen Symbolen gegen die Ampel-Koalition. So hatten einige Trecker auf ihren Wagen Galgen installiert, an denen eine Ampel hing. (dpa/mp)