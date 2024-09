Deutschlandticket wird teurer: Was das für Hamburgs Schüler bedeutet

Das Deutschlandticket wird ab kommendem Jahr nicht mehr 49, sondern 58 Euro kosten. Hamburger Schüler bekommen das Ticket seit dem 1. September gratis. Nun erklärte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), wie es nach der Preiserhöhung mit dem Schülerticket weitergehen soll.

Fast 14 Millionen Euro kostet das Gratis-Schülerticket die Hamburger Steuerkasse im Jahr 2024. Nach der Preiserhöhung im kommenden Jahr wird mit zusätzlichen 20 Millionen gerechnet, die die Stadt für die Tickets ihrer Kindern und Jugendlichen spendiert. Viel Geld, aber: „Für uns ist es selbstverständlich, dass Schüler:innen weiter kostenlos fahren. Da halten wir Kurs“, sagt Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) zur MOPO.

Der Run auf das Gratis-Ticket ist groß: Schon vor der Einführung lagen 37.000 Bestellungen vor, zuzüglich der rund 100.000 Schüler, deren verbilligtes Schülerticket am 1. September automatisch auf „kostenlos“ umgestellt wurde. Der Senat erwartet, dass am Ende ungefähr 168.000 der 210.000 Hamburger Schülerinnen und Schüler das Ticket nutzen werden, mit dem sie in ganz Deutschland zum Nulltarif fahren können.