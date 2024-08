Deutschland schwitzt: Hitzewarnung für Hamburg

Eis bereithalten, Käppi auf und Schatten suchen: Der Dienstag im Norden wird sonnig und zunehmend schwül bis heiß mit 28 Grad in Nordfriesland und bis zu 32 Grad in Hamburg. Für Hamburg und Niedersachsen hat der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewarnung ausgesprochen. Auch im Rest des Landes brennt die Sonne – es soll der heißeste Tag des Jahres werden, bevor teils heftige Gewitter Abkühlung bringen.

Derzeit strömt schwül-warme Luft aus Südeuropa bis in den Norden von Deutschland, gefühlt steigen die Temperaturen im südlichen Niedersachsen sogar bis zu 35 Grad. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung für Hamburg und Niedersachsen ausgesprochen. Tagsüber können sich teils kräftige Gewitter entwickeln, westlich der Weser und im südlichen Niedersachsen ist gar mit Starkregen und Hagel sowie Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde zu rechnen.

Starke Gewitter und zum Teil Unwetter erwartet

Die Nacht auf Mittwoch bleibt mit 20 Grad warm, dann schwächt sich die etwas Hitze ab und zum Wochenende hin wird es deutlich kühler und wechselhafter im Norden.

Der heiße Dienstag folgt auf den bisher heißesten Tag des Jahres in Deutschland: 35,7 Grad wurden am Montag in Rheinland-Pfalz gemessen. Für Dienstag erwarten Meteorologen bis 37 Grad. (dpa/mp)