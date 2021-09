Deutsche Wohnträume: Aber bitte mit Garten!

Auf die Frage nach den beliebtesten Ausstattungswünschen der Deutschen für ihr Zuhause kommen am häufigsten die „3G“s. Damit ist in diesem Fall kein Mobilfunkstandard gemeint, sondern drei wichtige Ergänzungen des täglichen Lebensraums: die Garage, das Gäste-WC und an erster Stelle der eigene Garten. Besonders der Garten wird dabei als erholsames Refugium mit viel Privatsphäre, Naturnähe und individueller Gestaltungsmöglichkeit empfunden.

Nach bewegten Monaten der Pandemie ist im Jahr 2021 der Traum vom Eigenheim – bevorzugt mit eigenem Garten – noch größer geworden. Durch Home Office, Home Schooling und eingeschränkte Freiheiten ist dieser Wunsch noch mehr in den Fokus gerückt. Und wir als Spezialist für die private Baufinanzierung haben es uns zur Mission gemacht, den Traum vom eigenen Zuhause zu verwirklichen. Seit über 20 Jahren konnten wir mehr als 1.000.000 Menschen dabei unterstützen.

Wie wir das machen? Wir sind keine Bank und kein Finanzkonzern. Wir sind Ihr Partner, der Sie auf dem Weg ins eigene Zuhause begleitet. Mit der optimalen Baufinanzierung und allem was dazugehört. Dazu arbeiten wir mit mehr als 500 Finanzierungspartnern zusammen und beraten Sie an über 100 Standorten deutschlandweit. Das macht uns so einzigartig und zu Deutschlands führendem Spezialisten für Baufinanzierung.

Persönliche Experten-Beratung

Auch in Hamburg sind wir persönlich für Sie da: Mit mehr als 60 Mitarbeitenden begrüßen wir Sie in unserer Niederlassung an der Stadthausbrücke 1-3. Zudem können Sie sich bei uns – gerade jetzt in Zeiten von Corona, aber auch generell – online, per Video oder telefonisch beraten lassen. Kommen Sie jederzeit gerne auf uns zu. Ob es um die erste eigene Immobilie geht, um eine Anschlussfinanzierung oder um die Investition in eine Kapitalanlage: unsere Beraterinnen und Berater in Hamburg sind für Sie da und freuen sich darauf, Sie individuell zu beraten.

Alles rund um Baufinanzierung erfahren

Auf unserer Website finden Sie jede Menge wertvoller Informationen und Tools, mit denen Sie sich vorab bereits informieren können. Zum Beispiel unseren Baufinanzierungsrechner, der schnell und einfach für Sie Ihren persönlichen Top-Zinssatz berechnet.

Oder Sie melden sich gleich ganz direkt bei uns und vereinbaren Ihren persönlichen Beratungstermin. Nutzen Sie dazu gerne unsere unverbindliche Finanzierungsanfrage – wir freuen uns schon sehr darauf, Sie auf Ihrem Weg ins eigene Zuhause zu begleiten.

