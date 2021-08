Deutsche Wohnträume: Die große Sehnsucht nach der eigenen Immobilie

In unserer aktuellen Interhyp Wohntraumstudie 2021 haben wir gefragt: „Was ist Ihnen im Leben wichtig?“ (Mehrfachnennung möglich). 99% der Befragten gaben „Gesundheit“ an, 97% „ein schönes Zuhause“, 96% „Sicherheit im Alter“ und 93% „Familie“. Freunde, Karriere oder Erfolg im Beruf wurden dagegen weniger genannt.

Das eigene Zuhause gilt als einer der Schlüssel zum Glück. Warum eigentlich? Die Gründe dafür sind vielfältig – entscheidend ist derzeit allerdings die gesamtgesellschaftliche Situation. Durch die Corona-Pandemie, durch politische Veränderungen und durch den Klimawandel wird die Gegenwart als unsicher und krisenhaft wahrgenommen. Eine Immobilie sorgt da für doppelte Sicherheit: Zum einen ist sie ein Ruhepol und gibt Halt in einer Welt voller Veränderungen. Zum anderen ist sie ein finanzieller Stabilitätsanker für die Zukunft, eine beständige Wertanlage und Altersvorsorge.

Durch Home Office, Home Schooling und eingeschränkte Freiheiten sind die eigenen vier Wände in Zeiten der Pandemie nun also noch mehr in den Fokus gerückt. Und wir als Spezialist für die private Baufinanzierung haben es uns zur Mission gemacht, diesen Traum vom eigenen Zuhause zu verwirklichen. Seit über 20 Jahren konnten wir mehr als 1.000.000 Menschen dabei unterstützen.

Wie wir das machen? Wir sind keine Bank und kein Finanzkonzern. Wir sind Ihr Partner, der Sie auf dem Weg ins eigene Zuhause begleitet. Mit der optimalen Baufinanzierung und allem was dazugehört. Dazu arbeiten wir mit mehr als 500 Finanzierungspartnern zusammen und beraten Sie an über 100 Standorten deutschlandweit. Das macht uns so einzigartig und zu Deutschlands führendem Spezialisten für Baufinanzierung.

Persönliche Experten-Beratung

Auch in Hamburg sind wir persönlich für Sie da: Mit mehr als 60 Mitarbeitenden begrüßen wir Sie in unserer Niederlassung an der Stadthausbrücke 1-3. Zudem können Sie sich bei uns – gerade jetzt in Zeiten von Corona, aber auch generell – online, per Video oder telefonisch beraten lassen. Kommen Sie jederzeit gerne auf uns zu. Ob es um die erste eigene Immobilie geht, um eine Anschlussfinanzierung oder um die Investition in eine Kapitalanlage: unsere Beraterinnen und Berater in Hamburg sind für Sie da und freuen sich darauf, Sie individuell zu beraten.

Alles rund um Baufinanzierung erfahren

Auf unserer Website finden Sie jede Menge wertvoller Informationen und Tools, mit denen Sie sich vorab bereits informieren können. Zum Beispiel unseren Baufinanzierungsrechner, der schnell und einfach für Sie Ihren persönlichen Top-Zinssatz berechnet.

Oder Sie melden sich gleich ganz direkt bei uns und vereinbaren Ihren persönlichen Beratungstermin. Nutzen Sie dazu gerne unsere unverbindliche Finanzierungsanfrage – wir freuen uns schon sehr darauf, Sie auf Ihrem Weg ins eigene Zuhause zu begleiten.

