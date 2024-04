Zahl der Unfälle in Hamburg durch Schlaglöcher steigt drastisch

Hamburgs Straßen werden im Zuge zahlreicher Baustellen erneuert. Und trotzdem: Die Zahl der Unfälle aufgrund von Schlaglöchern und Straßenschäden ist in diesem Jahr drastisch gestiegen. Die CDU macht die rot-grüne Verkehrspolitik dafür verantwortlich. Der Senat wiederum erklärt, weshalb so viele neue Schlaglöcher entstanden sind.

Allein im Januar wurden 59 solcher Unfälle in der Stadt gezählt, wie aus der Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage des CDU-Fraktionsvorsitzenden Dennis Thering hervorgeht. Damit wurde bereits in einem Monat fast die Gesamtzahl der 63 Schlagloch-Unfälle des Vorjahres erreicht.

59 Menschen im Januar bei Unfällen durch Straßenschäden verletzt

Thering machte die rot-grüne Verkehrspolitik für die Situation verantwortlich. „Bürgermeister (Peter) Tschentscher (SPD) und Verkehrssenator (Anjes) Tjarks (Grüne) loben sich für die Instandsetzung von Straßen, gleichzeitig steigen die Unfallzahlen aufgrund des schlechten Zustands der Hamburger Straßen exorbitant an“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Auch die Zahlen der Verletzten sind entsprechend gestiegen.“

Laut Senat wurden im Januar 59 Menschen bei durch Straßenschäden bedingte Unfälle verletzt – davon nur einer leicht. Mit 26 Verletzten wurde die höchste Zahl im Bezirk Mitte gezählt. 13 Menschen wurden in Altona verletzt, acht in Wandsbek, sechs in Nord, drei in Harburg, zwei in Bergedorf und einer in Eimsbüttel. Viele Straßen würden derzeit nur notdürftig durch Kaltasphalt zusammengehalten oder seien teilgesperrt, sagte Thering. „Und in nicht wenigen Fällen steht ein Instandsetzungstermin noch in den Sternen.“

Senat: Neue Schlaglöcher durch nasskalte Witterung entstanden

In seiner Antwort betont der Senat, dass in den Jahren 2020 bis 2023 in Hamburg insgesamt 744 Fahrstreifenkilometer instandgesetzt worden seien. Zugleich verwies er darauf, dass auf noch nicht sanierten Abschnitten immer wieder Schäden wie Schlaglöcher entstehen könnten – insbesondere in Verbindung mit hoher Verkehrsbelastung und Schwerlastverkehr.

„Gerade dieser Winter mit entsprechender nasskalter Witterung und der Beanspruchung aus vielen Frost-Tau-Wechseln führte dazu, dass vermehrt in vorgeschädigten Bereichen der Fahrbahndecke neue Schlaglöcher entstanden“, schreibt der Senat. „Dies stellt alle Beteiligten, insbesondere die örtlich zuständigen Straßenbaureviere, vor große Herausforderungen.“

Dem CDU-Partei- und Fraktionschef reichen die Bemühungen des Senats nicht aus. „Das Straßen-Erhaltungsmanagement von SPD und Grünen hat sich nach diesem kurzen Frost-Winter als ein Luftschloss herausgestellt“, sagte Thering. „Insbesondere auch die Bezirke brauchen mehr Personal und auskömmliche Mittel, um den Zustand von Straßen tatsächlich verbessern zu können.“ (dpa/mp)