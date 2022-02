Design-Popup Store bringt den Frühling nach Hause

Hach… der Frühling steht langsam vor der Tür. Wer sich jetzt schon einen Hauch von Frühling abholen möchte, sollte unbedingt beim Popup-Store vorbeischauen. Mit dem Popup-Store mitten im Hamburger Hof am Jungfernstieg bereichert das Möbelhaus die Innenstadt mit einem einzigartigen Einrichtungskonzept und dem Sortiment von My Mexiko City, der „kleinen Wäscherei“.



Nicht zu übersehen: die auffällige Neonschrift am Eingang leitet Möbelliebhaber durch ein einmaliges Einkaufserlebnis über zwei Etagen. Dabei lassen Euch die frischen und hellen Einrichtungsstücke den Winter schnell vergessen. Hier treffen extravagante Möbelstücke auf farbenfrohe Dekorationsideen. Neben den Möbeln aus dem My Mexiko City Sortiment steuert die Wäscherei stilvolle Lampen und frische Deko-Ideen bei. Günstig kalkulierte Sofas und Tische zusammen mit außergewöhnlichen Einrichtungsideen laden zum Entdecken ein. Dazu überrascht der neue Store mit auffälliger Deko junger Labels aus ganz Europa und transportiert damit das vielfältige Lebens- und Einrichtungsgefühl der Wäscherei. Der Store wird damit auch zum Schaufenster des internationalen Interior Designs, in dem die Wäscherei die neuesten Trends der Pariser und Mailänder Möbelmessen präsentiert.

Die Hamburger Innenstadt ist damit um eine Anlaufstelle für Interior-Liebhaber reicher. Die Wäscherei plant den Popup zunächst bis in den Sommer – mit Option auf Verlängerung. Also worauf wartet Ihr noch? Holt euch den Frühling nach Hause!

Und für alle, die am Jungfernstieg Appetit bekommen haben, kriegen im Haupthaus im Mexikoring die volle Ladung Wäscherei! Aufregende Tapeten von Rebel Walls und London Art erobern das Haus, dazu elegante Sofadesigns und die neueste Frühlingsdeko. Wer sich für das Frühjahr neu einrichten möchte, ist hier genau richtig.

Über die Wäscherei und My Mexico City

Die Wäscherei – der Name ist Programm. Das Möbelhaus ist seit über 20 Jahren die Hamburger Institution für ausgefallene Einrichtungsideen. Auf über 8.000 qm Ausstellungsfläche außergewöhnliche Designermöbel in einem unverwechselbaren Stil – von großen Marken wie Bretzoder Rolf Benz bis zu kleinen Marken und jungen Newcomern. My Mexiko City hat sich als ehemaliges Outlet zu einem jungen Möbelspezialisten mit eigenem Programm und jungen Möbeltrends entwickelt. Dank Direktvertrieb sind die Sofakollektionen, Tische und Lampen hier bewusst unterhalb marktüblicher Preise kalkuliert.



