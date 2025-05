Alois Rainer (60) hätte über mehr Umweltschutz in der Landwirtschaft sprechen können. Oder über ein Plus an Tierwohl. Über Biodiversität und den Schutz des Grundwassers. Aber Söders „schwarzer Metzger“ positioniert sich als Erstes zu Fleischkonsum und billigeren Koteletts. Der CSU-Mann bestätigt damit die Vorbehalte, die man gegen ihn als Landwirtschaftsminister haben kann. Agrarpolitik von vorgestern mit einer Portion Kulturkampf.