„Zu schnell? Alkohol? Bismarck-Söhne schwer verunglückt!“ Das war die MOPO-Schlagzeile am 13. Dezember 1982. Ja, zu schnell war ich damals auch. Ich bin mit 100 km/h frühmorgens durch Hamburg gerast, um diese exklusive Story zu ergattern. Und ich war so was von stolz, als ich sie hatte. MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel erinnert sich an einen besonderen Fall.