Außer Flughafen und Gefängnis fällt den meisten Hamburgern nichts zu Fuhlsbüttel ein. Schade, denn ein Besuch des Stadtteils lohnt sich auch für alle, die nicht in die Ferien starten oder aus dem Urlaub zurückkommen. Spazieren gehen, Geschenke kaufen und danach einkehren – hier sind unsere Lieblingsadressen.

Am Wasser entlang

Obwohl sich das Leben in Fuhlsbüttel zum Teil in der Luft abspielt, lässt sich auch am Wasser einiges entdecken. Die Fuhlsbütteler Schleuse unweit des Gefängnisses ist ein beeindruckendes Wehr, das aber seit einigen Jahren keine Schleusenkammer mehr besitzt. Dafür wurde eine Fischtreppe installiert. Der Alsterwanderweg führt an der Schleuse vorbei. In Richtung Norden geht’s zum Restaurant „Zur Ratsmühle“ und weiter bis Poppenbüttel, nach Süden führt der Wanderweg bis zur Außenalster.

Schöner Platz am Wasser: das Restaurant Ratsmühle. Anke Geffers Schöner Platz am Wasser: das Restaurant Ratsmühle

Laubengänge im Park

Eine Wiese, Spielplatz und die charakteristischen Linden-Laubengänge – der Wacholderpark ist grüner Treffpunkt des Stadtteils. Seinen Namen bekam der vom Sozialreformer Leberecht Migge zu Beginn des 20. Jahrhunderts angelegte öffentliche Park aber nicht von Wacholderbüschen, sondern vom angrenzenden Wacholderweg.

Der Wacholderpark mit seinen charakteristischen Linden-Laubengängen. Anke Geffers Der Wacholderpark mit seinen charakteristischen Linden-Laubengängen

Frankreich-Flair und Bücher

Wer hätte gedacht, dass es in Fuhlsbüttel so viele Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten gibt. Bücherfreunde sind bei Natalia Banakh und Lutz Heimhalt seit 1975 gut beraten. Tipp: Bücher im speziellen Geschenkpapier mit aufgedrucktem Fuhlsbütteler Stadtplan von 1912 verpacken lassen! Kosmetik, Tischdecken, Porzellan, Crème de Caramel, Mandarinenkonfitüre und weitere besondere Spezialitäten aus Südfrankreich gibt es bei „La Marmite Provençale“.

Buchladen Lutz Heimhalt, Erdkampsweg 18, Mo bis Fr 10 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 13 Uhr

La Marmite Provençale, Erdkampsweg 8, Mi bis Fr 10 bis 18 Uhr, Sa 19 bis 14 Uhr

Ausgezeichnetes Brot und beste Konditorwaren gibt es im Café Luise. Anke Geffers Ausgezeichnetes Brot und beste Konditorwaren gibt es im „Café Luise“.

Brot, Kaffee und Torten

Vielfach ausgezeichnet und weit über Fuhlsbüttel hinaus bekannt ist das „Café Luise“ mit angeschlossener Bäckerei, eine Institution in Fuhlsbüttel. Mittlerweile gibt es einige Filialen, das Stammhaus steht aber im Kleekamp. Zu den Spezialitäten gehören das Nussbrot und die ausgezeichneten Franzbrötchen. Nur wenige Schritte weiter lädt „Das Kaffeehaus“ zur gemütlichen Pause auf weißen Stühlen unter einem Kronleuchter ein. Die Tortenauswahl ist überwältigend, außerdem gibt es Frühstück und kleine Mittagsgerichte. Und wer bis jetzt noch immer keine Flugzeuge gesehen hat, trinkt seinen Kaffee im „Coffee to fly“, dem Treffpunkt für Planespotter mit großer Aussichtsterrasse. Achtung: An sonnigen Wochenenden wird es hier für Autofahrer oft eng. Besser zu Fuß, per Bahn oder mit dem Rad kommen.

Café Luise, kleine Bäckerei, Kleekamp 5, Mo bis Fr 7 bis 18 Uhr, mittwochs geschlossen, Sa/So 7 bis 12 Uhr. Das Café hat von Mi bis So von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet

Das Kaffeehaus, Woermannsweg 20, Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr; Sa/So 12.30 bis 18 Uhr

Coffee to fly, Holtkoppel 100, Mo bis So 9 bis 23 Uhr