Der Rausch aus dem Luftballon: Das erwartet Sie in der neuen WochenMOPO

104 Seiten mit jeder Menge Lesestoff aus Hamburg, vom FC St. Pauli und dem HSV, dazu eine dicke Veranstaltungsbeilage und Rätsel: Die neue WochenMOPO ist da – ab sofort jeden Freitag überall, wo es Zeitungen gibt! Was Sie diese Woche erwartet:

Titelthema Lachgas-Boom & Ärger im Urlaub

Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann ich zuletzt keine Probleme im Urlaub hatte. Entweder hob der Flieger zu spät ab oder die Geschirrspülmaschine in der Ferienwohnung war kaputt oder der Strom immer wieder einfach weg oder der Pool war verdreckt oder der Mietwagenverleiher hat „versehentlich“ mehrfach abgebucht (auch Wochen nach dem Urlaub noch) … Und so weiter und, ach, ja … Will man im Urlaub natürlich nicht. Nervt komplett. Meine Kollegin Nina Gessner hat eine Mutter und ihren Sohn getroffen, die beim Reiseanbieter „TUI“ so richtig reingefallen sind und sich mit dem Unternehmen um eine Rückerstattung zoffen. Wie Sie im Urlaub Ärger vermeiden, steht auch auf der Seite. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle aber schon mal, dass Sie von den Experten-Tipps nicht Gebrauch machen müssen. Falls doch: ausschneiden und abheften.

Woran müssen Sie bei Lachgas denken? Klingt ja eher harmlos, ist aber gefährlich – und vor allem bei jungen Menschen eine äußerst beliebte Droge. Es gibt bereits Todesfälle. Leider kann man das Zeug gefühlt überall in der Stadt bekommen, weil es schlicht keine gesetzlichen Beschränkungen gibt. Viele Kioske bieten es direkt in Kombination mit Ballons für den schnellen Kick an. Wir haben ein Team losgeschickt, um mal nachzufragen, warum die Kioskbetreiber das eigentlich machen und ob sie dabei wenigstens Minderjährigen nichts verkaufen. Mit dabei war auch Lukas, 16 Jahre alt. Raten Sie doch mal, ob er Lachgas erwerben konnte …

Die Heim-EM wird zum Fußball-Fest

Am Sonntag spielt die DFB-Elf ihr letztes Gruppenspiel gegen die Schweiz. Einer, der garantiert einschalten wird, ist mein Sportkollege Lars Albrecht. Warum ihn die EM so richtig begeistert, können Sie auf der nächsten Seite lesen. Weiter hinten berichtet mein Kollege Kristian Meyer über seine eher komplizierte Beziehung zum Fußball. Einst war er großer Fan, fuhr regelmäßig zu Auswärtsspielen des SV Waldhof Mannheim, drückte Deutschland bei Länderspielen die Daumen und las jeden Fetzen, den er bekommen konnte. Damit ist seit einigen Jahren Schluss. Die Geschichte einer Entfremdung. Diese und andere Geschichten finden Sie in diesem Heft. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Julian König (Ressortleiter Hamburg)

Die neue WochenMOPO – unser günstiges Kennenlern-Abo gibt’s hier.

Die Themen-Highlights im Überblick:

Hamburg:

Aufrüsten oder nicht? Die MOPO-Gastautoren Fabio De Masi und Christian Gummig haben unterschiedliche Antworten

Gefährlicher Rausch: So leicht kommen Teenies an Lachgas –der MOPO-Test

Lost Place: Hier verfällt Blankeneses feinste Terrasse

„Swatting“ ist quasi der neue Klingelstreich: Anrufer hetzen Promis die Polizei auf den Hals

Toter Winkel: MOPO-Redakteurin macht den großen Brummi-Test

Ach, Fußball. Es ist kompliziert. MOPO-Autor über seine Hassliebe zum Ballsport

Wochen ohne Warmwasser oder Heizung: Das Horror-Mietshaus von Jenfeld

Unsere Liebe hält seit 70 Jahren: Das Geheimnis von Willi (98) und Walli (94)

Als der „Klassenfeind“ den „Kaiser“ schockte: Vor 50 Jahren obsiegte die DDR in Hamburg im einzigen deutsch-deutschen Fußballduell – zwei Beteiligte erinnern sich

Sport:

Das nächste Sommermärchen? Wie die DFB-Elf bei der Heim-EM ganz Deutschland verzaubert

Der nächste Hürzeler? Was St. Paulis Suche nach einem Trainer so kompliziert macht

Der Nächste, bitte? Das machen die Ex-HSV-Trainer um Joe Zinnbauer & Co. heute



Veranstaltungsbeilage Plan7: