Es war einer der größten Medizin-Skandale der Bundesrepublik Deutschland: Vor 40 Jahren deckte die MOPO auf, dass der Chefarzt der Orthopädie an der Asklepios Klinik (AK) Barmbek, Prof. Dr. Dr. Dr. Rupprecht Bernbeck, rund 200 Menschen so operiert hatte, dass sie hinterher behindert waren. Die Opfer taten sich zu einer Patienten-Initiative zusammen – um anderen zu helfen, sich gegen Behandlungsfehler zur Wehr zu setzen. Jetzt hört die Patienteninitiative auf. Auch, weil das Geld fehlt.

Kerstin Hagemann ist das Gesicht der Patienteninitiative. 40 Jahre lang hat sie unermüdlich Menschen beraten, die Opfer ärztlicher Fehler wurden. So wie sie selbst.

Bernbeck-Opfer: Kerstin Hagemann sitzt seit 40 Jahren im Rollstuhl

Hagemann sitzt seit 40 Jahren im Rollstuhl. Seit Prof. Dr. Dr. Dr. Rupprecht Bernbeck die damalige Studentin wegen eines Hüftleidens operierte – und dabei einen folgenschweren Pfusch beging. Der damalige Chefarzt der Barmbeker Orthopädie setzte Hagemann eine Gelenkprothese ein – allerdings um 180 Grad verdreht! Folge: Kurze Zeit später erlitt die 25-Jährige einen komplizierten Spiralbruch, der runter bis zum Knie reichte. Als sie später Strafanzeige gegen Bernbeck stellte, fehlten plötzlich die Röntgenbilder.

Anderen Patienten verpasste Bernbeck, der sich gern selbst für seine Vorliebe für neue, noch unerprobte Behandlungsmethoden rühmte, selbstentworfene Stahlzwingen, die sich durchs Fleisch bohrten und aus den Schenkeln der Kranken herausragten. Er korrigierte Skelett-Deformationen, die sonst erst nach Ende der Wachstumsphase gerichtet werden, schon bei Jugendlichen. Dann wieder zersägte er Unterschenkelknochen diagonal, um so O-Beine zu korrigieren. In den Hüftpfannen mancher Patienten klapperte nach der OP Knochenzement.

MOPO-Schlagzeile brachte das Verbrechen ans Licht

„Chefarzt operierte uns zu Krüppeln“, unter dieser Schlagzeile sorgte der frühere MOPO-Redakteur Gerd-Peter Hohaus am 10. Januar 1984 dafür, dass der Skandal ans Licht kam und brachte so eine Lawine ins Rollen. Immer mehr Opfer meldeten sich und berichteten von den Zuständen im OP, die sie mit einem Feldlazarett verglichen.

So sei bei offener Tür operiert worden, aus dem Gipsraum sei Staub herein geweht. Vor dem OP habe als Fußabtreter stets ein mit Desinfektionslösung getränkter Lappen gelegen.

Der Prozess gegen Prof. Dr. Dr. Dr. Rupprecht Bernbeck (r., mit Anwalt Hajo Wand-schneider) endet 1989 mit einer Geldstrafe. hfr Der Prozess gegen Prof. Dr. Dr. Dr. Rupprecht Bernbeck (r., mit Anwalt Hajo Wandschneider) endet 1989 mit einer Geldstrafe.

Niemand hatte den Professor gestoppt. Seine Kollegen ließen ihn gewähren, obwohl sie ihn hinter vorgehaltener Hand das „flinke Messer“ nannten. Grund für die Zurückhaltung waren nach Ansicht eines bald eingesetzten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses kasernenhafte Klinik-Hierarchien, in denen das Motto „der Chef hat immer recht“ galt.

Außerdem: Nicht vorhandene Qualitätskontrollen sowie die autoritäre Persönlichkeit des Professors, der während des Zweiten Weltkriegs Marinestabsarzt auf U-Booten war und seine Dissertation zum Thema „Der Seemann und seine Welt – eine rassenpsychologische Untersuchung der Beziehung des Menschen zu Meer und Seefahrt unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Volkes“ verfasst hatte.

Patienteninitiative beriet rund 20.000 Menschen nach Behandlungsfehlern durch Hamburger Ärzte

Die mehr als 200 Bernbeck-Opfer taten sich zusammen, gründeten die Patienten-Initiative und verklagten den skrupellosen Arzt. Die Stadt Hamburg als Arbeitgeber des Professors zahlte ihnen 30 Millionen Mark Schadenersatz. Gleichzeitig wurden der Patienteninitiative öffentliche Gelder bewilligt. Dadurch konnte sie in ihren Räumen am Moorfuhrtweg 9e Menschen beraten, die sich von Ärzten falsch behandelt fühlten.

Rund 20.000 Menschen hat die Patienten-Initiative in den vergangenen 40 Jahren beraten. Manche Fälle hat Kerstin Hagemann nie vergessen. So wie den jungen Mann, Vater zweier Kleinkinder, der nur einen verspannten Nacken hatte und deshalb zum Arzt ging. Er bekam eine Spritze – und war daraufhin vom Hals ab querschnittsgelähmt.

Der Medizin-Skandal verbindet sie bis heute: Bernbeck-Opfer Kerstin Hagemann und der ehemalige MOPO-Redakteur Gerd-Peter Hohaus, der den Pfusch aufdeckte, sind befreundet. Florian Quandt Der Medizin-Skandal verbindet sie bis heute: Bernbeck-Opfer Kerstin Hagemann und der ehemalige MOPO-Redakteur Gerd-Peter Hohaus, der den Pfusch aufdeckte, sind befreundet.

„Die Ärzte sprechen dann immer von einem ,schicksalshaften Verlauf’“, sagt Kerstin Hagemann zynisch. Oft vergingen viele Jahre, bis die Behandlungsfehler anerkannt würden. Der Familienvater bekam die Entschädigung erst nach einem zähem Ringen. Inzwischen ist er verstorben.

Kritik: Keine Fehlerkultur im deutschen Gesundheitswesen

„Die Ärzte haben immer noch nicht gelernt, Behandlungsfehler zuzugeben und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Dabei macht jeder Mensch mal Fehler. Das ist doch ganz normal!“, sagt Hagemann. Sie wünsche sich für das Gesundheitswesen eine funktionierende Fehlerkultur.

Auch beim Hamburger Strahlenskandal 1993 halfen Kerstin Hagemann und ihre Kolleg:Innen den Betroffenen weiter. Doch nur ein Jahr später die Hiobsbotschaft: Die Stadt strich die öffentlichen Zuwendungen. Seitdem war die Beratungsstelle auf Spendengelder und ehrenamtliche Tätigkeiten angewiesen.

„Wir bekamen Nachwuchsprobleme, mussten unser Büro aufgeben und irgendwann die Beratungen einstellen“, sagt Kerstin Hagemann bedauernd. Zuletzt konzentrierte sie sich auf verschiedene Projekte im Bereich Barrierefreiheit. Vor allem auf die gute Erreichbarkeit und Ausstattung von Arztpraxen für Menschen mit Behinderungen.

Wegen Verjährung: Professor Bernbeck kam mit einer läppischen Geldstrafe davon

„Die fehlende Barrierefreiheit führt dazu, dass viele Frauen nie zum Gynäkologen gehen“, weiß Hagemann. Keine einzige Praxis in Hamburg sei bereit, einen sogenannten Lifter anzuschaffen, der Gehbehinderte in den Frauenarztstuhl hebt. Immerhin: Die Bemühungen der Patienten-Initiative haben dazu geführt, dass die Kassenärztliche Vereinigung das Thema erkannt hat und angehen will.

Am 10. Januar 2024 hört Kerstin Hagemann nun auf – genau 40 Jahre nach der MOPO-Schlagzeile, die Redakteur Gerd-Peter Hohaus zu einem der berühmtesten Journalisten Deutschlands machte.

Und der Stümper-Chirurg? Prof. Dr. Dr. Dr. Rupprecht Bernbeck hatte Glück: Weil die meisten Fälle zum Zeitpunkt des Strafprozesses 1989 verjährt waren, kam er mit einer Geldstrafe von 7000 Mark davon. Bis zu seinem Tod 2003 lebte er von einer Pension in Höhe von 120.000 Mark pro Jahr.