In der vergangenen Woche rief das Bezirksamt Altona aktiv Veranstalter:innen auf, sich für ausgesuchte öffentliche Flächen zu bewerben, um kulturelle Veranstaltungen im Freien abhalten zu können. Die Bilanz eine Woche später zeigt: Fast niemand meldet sich. Warum?

„Bei uns in Altona soll die Club-Kultur eine Perspektive bekommen“, hieß es vergangene Woche aus dem Bezirksamt Altona. Dafür hatte das Bezirksamt geeignete Flächen rausgesucht, für die interessierte Veranstalter:innen sich melden könnten. Eine Woche später sind aber lediglich drei Anfragen eingetrudelt, nur eine davon soll die volle Kapazität von 250 Personen ausschöpfen.

Perspektive für die Club-Kultur: Wir möchten, dass in #Altona wieder gefeiert werden kann. Die jüngsten Corona-Beschlüsse des @Senat_Hamburg machen das möglich, daher haben wir reagiert. Veranstalter:innen können sich mit ihrem Konzept an sondernutzung@altona.hamburg.de wenden. pic.twitter.com/94HS2ZuSVE — Bezirksamt Altona (@BA_Altona) June 30, 2021 Der Aufruf an die Veranstalter:innen von letzter Woche.

Lockerungen des Senats für Tanzpartys sind ein Flop

Im Rest von Hamburg gab es noch weniger Anfragen: Lediglich das Bezirksamt Harburg meldete eine Anfrage, die derzeit noch geprüft werde. Die Resonanz aus den Ämtern: Wir freuen uns über Anfragen und helfen gerne. Das ist gut, reiche jedoch nicht, meint Uwe Afemann, auch unter dem Spitznamen Tito bekannt, der seit über 15 Jahren Veranstalter ist.

Allein der Lärmschutz sei ein Problem: „Wenn Flächen bespielt werden und gefeiert werden soll, dann braucht man offiziell eine Schallschutzprognose, die erst erstellt werden muss. Das dauert in der Regel zwei bis drei Wochen“, meint der Experte für Großveranstaltungen im Freien gegenüber der MOPO.

Das Bezirksamt Altona wisse um die schwierige Situation und kämpfe selbst mit dem engen Handlungsspielraum: „Bei der Genehmigung der Veranstaltungen ist das Bezirksamt an rechtliche Vorgaben gebunden – dies gilt auch für die Lärmschutzverordnung“, sagt Mike Schlink, Pressesprecher des Bezirksamts. Interessierte sollten aber so gut es geht unterstützt werden.

Partys in Hamburg: Dauert das Prozedere zu lange?

Ein weiterer Grund, warum sich keiner melde, sei die fehlende Planungssicherheit. „Nach den ganzen Anträgen ist man im August. Dann hat man noch sechs Wochen, dann steigen die Zahlen vermutlich wieder“, meint Uwe Afemann. Diese Sicherheit kann auch das Bezirksamt nicht geben, so Pressesprecher Mike Schlink. Die Verordnungen erlasse der Senat. Der habe zu spät und undurchdacht gelockert, so Uwe Afemann. Er wünscht sich mehr Absprache mit den Veranstalter:innen: „Das Grundproblem ist das Wollen. Man muss Leute ranlassen, die was davon verstehen.“