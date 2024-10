Der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres steht an: Das ist los in Hamburg

Ob in Harburg, Billstedt, Wandsbek oder Poppenbüttel: Am letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres stehen den Hamburger:innen viele Shopping-Möglichkeiten und Türen in Hamburg offen. Hier ein Überblick.

Traditionell läutet der verkaufsoffene Sonntag Anfang November vielerorts das Weihnachtsgeschäft ein. Auch in Hamburg ist es wieder soweit. Am 3. November kann man durch die Stadt flanieren und erste Weihnachtsgeschenke kaufen.

In der Europapassage am Jungfernstieg ist hoher Besuch aus der Sesamstraße zu erwarten. Elmo, Grobi, Samson und das Krümelmonster sind von 13 bis 18 Uhr für kleine und große Besucher anzutreffen. Auch Live-Musik ist angekündigt. Billy Burrito spielt in der Spitalerstraße, am Mönckebergbrunnen kann man dem Ensemble SuperBrass lauschen, Pauline Moser tritt im Alsterhaus auf und der JC Gospel Chor ist im Nikolai Quartier zu hören.

Kreatives im Bucerius Kunst Forum und ein Treffen mit der Ente Tibi

Für kreative Köpfe ist das offene Atelier im Bucerius Kunst Forum oder die ArtNight im Hanselviertel eine attraktive Veranstaltung. Dort können die Besucher:innen nach dem Vorbild des berühmten Banksy-Kunstwerks „Girl with Balloon“ eigene Bilder gestalten. Anmeldungen dafür müssen an die Email-Adresse info@hanseviertel.de oder auf Instagram an @Hanseviertel.

In Niendorf hat das Tibarg Center geöffnet und feiert Maskottchentag. Anwesend sein werden das Maskottchen – die Ente Tibi – und viele Weitere.

In Bergedorf, kann man an einem großen Laternenumzug teilnehmen und den 50. Martinimarkt besuchen. In Altona entsteht eine „blaue Meile“ zwischen Spritzenplatz und Ikea. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und ehrenamtliche Institutionen sind vor Ort, um ihre Arbeit beim 7. „Blaulicht- und Ehrenamtstag“ zu präsentieren. Am Freitag feiert das Einkaufszentrum Mercado zu seinem 29. Geburtstag das Festival Mercado Mundo mit vielen Mitmachaktionen.

Diese Einkaufszentren machen mit

In Wandsbek kann man ab Freitag, 1. November, bereits den Weihnachtsmarkt Winterzauber samt Eislaufbahn besuchen. Zusätzlich hat am Sonntag das Einkaufszentrum Wandsbeker Quarree seine Türen geöffnet.

Auch das Billstedt-Center, das Alstertal-Einkaufszentrum in Poppenbüttel, das Elbe-Einkaufszentrum in Osdorf, die Hamburger Meile in Barmbek-Süd und das Phoenix-Center in Harburg stehen offen. Die Shopping-Möglichkeiten, sind dementsprechend vielfältig und in der ganzen Stadt erreichbar.

Diskussionen um einen Termin im nächsten Jahr

Für 2025 sind bereits drei von vier verkaufsoffenen Sonntagen angekündigt: 6. April, 6. Juli und 2. November. Über den vierten Termin wird noch diskutiert. Aufgrund der Bundestagswahl soll er statt dem 28. September auf den 5. Oktober gelegt werden.

Dafür setzt sich Citymanagerin Brigitte Allkemper ein, die gegenüber dem „Abendblatt“ die Wichtigkeit der vier Termine deutlich macht: „Da ist ein anderes Publikum, eine andere Stimmung. Und gerade für Familien aus der Metropolregion ist es eine gute Möglichkeit, gemeinsam nach Hamburg zu kommen. Wir brauchen die vier Sonntage im Jahr.“ (mp)