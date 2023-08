Reich, irre, gefährlich: Wie der „König von Deutschland“ nach Hamburg greift

Gut zehn Jahre sind vergangen, seit sich der gelernte Koch Peter Fitzek (57) zum König von Deutschland krönen ließ – wie es sich gehört mit Krone, Zepter, Reichsapfel und Hermelin-Mantel. Satire? Leider nicht. Die Anhänger von Peter Fitzek – Reichsbürger so wie er – meinen es teuflisch ernst mit ihrem Fantasiestaat „Königreich Deutschland“ (KRD). Und nun wollen sie ihr Territorium offenbar ausdehnen. Nach Hamburg!

Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) bestätigt, dass es seit einiger Zeit in Hamburg und Umgebung „verstärkt Aktivitäten“ dieser größten deutschen Reichsbürger-Gruppierung gibt – nach eigenen Angaben hat sie bundesweit 5000 Mitglieder. „Wir verfolgen die Aktivitäten sehr aufmerksam und behalten sie im Fokus“, versichert Marco Haase, der Pressesprecher des LfV.

Reichsbürger vom KRD veranstalten Seminare und Wanderungen in Hamburg

Der selbst ernannte König: Peter Fitzek ist von Beruf eigentlich Koch. Das Foto entstand während eines Prozesses vor dem Amtsgericht Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt). Damals wurde ihm vorgeworfen, ohne entsprechende Erlaubnis eine Krankenversicherung betrieben zu haben. Peter Endig/dpa Der selbst ernannte König: Peter Fitzek ist von Beruf eigentlich Koch. Das Foto entstand während eines Prozesses vor dem Amtsgericht Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt). Damals wurde ihm vorgeworfen, ohne entsprechende Erlaubnis eine Krankenversicherung betrieben zu haben.

Zuletzt haben sich am 23. Juli rund 20 Anhänger von „König Fitzek“ in den Harburger Bergen getroffen – zum Wandern, zum Vernetzen und zum gegenseitigen Kennenlernen. Es geht darum, den „Angehörigen“ des KRD ein Wir-Gefühl zu vermitteln. Vor allem aber geht es um Geld.

Die Anhänger werden angehalten, die Organisation zu unterstützen – durch Spenden oder indem sie teure Seminare buchen. Fitzek & Co. nehmen dabei offenbar riesige Summen ein. Zwei Schlösser, ein Gut und weitere Immobilien gehören der Organisation bereits.

Das könnte Sie vielleicht auch interessieren: Der Untergang von Hamburgs Chinatown

In Norddeutschland ist diese extremistische Organisation bisher wenig in Erscheinung getreten. Nun aber scheint es nach MOPO-Recherchen und nach Informationen des Hamburger Bündnisses gegen Rechts Expansionsbestrebungen zu geben. Auffällig ist: Zwischen den Veranstaltungen werden die Abstände immer kürzer. Am 10./11. Juni veranstaltete die Gruppe in Hamburg ein Seminar mit knapp 30 Teilnehmern. Weitere Seminare gab es am 24. Juni in Lokstedt und am 8. Juli in Marmstorf. Für den 27. August ist der nächste Reichsbürger-Spaziergang im nördlichen Hamburg geplant. Am 30. September steht erneut ein Seminar an.

Verdacht: Der selbsternannte König ist auf der Suche nach Immobilien

Die Frage ist: Was führen Fitzek & Co. im Schilde? Der Verdacht besteht, dass sie es – ähnlich wie bereits in Sachsen und Sachsen-Anhalt – darauf anlegen, im Norden eine Immobilie zu erwerben, um sich in der Region eine feste Basis zu schaffen. Der Bundesverfassungsschutz jedenfalls hat Hinweise, „dass das KRD bestrebt ist, auch in anderen Bundesländern größere Grundstücke und Liegenschaften zur Einrichtung von ,Gemeinwohldörfern‘ zu erwerben“. Kaufversuche soll es unter anderem schon in Hessen und Schleswig-Holstein gegeben haben. Oft merken die Vorbesitzer gar nicht, mit wem sie es zu tun haben. Auch die Behörden registrieren manchmal zu spät, welche Laus sich ihnen in den Pelz setzt, denn üblicherweise nutzt Fitzek beim Kauf von Immobilien Strohmänner. Er selbst taucht als Käufer nicht auf.

Der Immobilienbestand des KRD wächst beträchtlich: Im Februar 2022 kaufte der Fantasiestaat in Eibenstock-Wolfsgrün (Sachsen) ein 50.000 Quadratmeter großes Grundstück und baute darauf ein „Seminar- und Gesundheitszentrum“. In Bärwalde (Sachsen) erwarb das KRD ein Schloss, das Zentrum eines sogenannten „Gemeinwohldorfes“ werden soll – mit Wohn-, Gemeinschafts-, Arbeits- und Gästebereichen. Hauptsitz des „Königreichs Deutschland“ ist eine Immobilie in der Lutherstadt Wittenberg, das der Organisation schon länger gehört. In einem Interview sagte Peter Fitzek, dass er auch eine eigene Supermarktkette gründen wolle. In Hessen ist die Eröffnung eines Lebensmittelladens am Widerstand der Anwohner gescheitert.

König Peter I. wurde zu acht Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt

Geldgeber hat Fitzek genug – dabei ist sein Lebenslauf wenig vertrauenerweckend: Er selbst rühmt sich, bereits 127 Strafverfahren am Hals gehabt zu haben. Auch durch antisemitische Äußerungen trat er in Erscheinung. An einen Aussteiger schrieb er die Nachricht: „Eine gewisse Volksgruppe, die vorherrschend Deine Nasenform hat, lebt seit Langem in ähnlichen Lügen und wartet immer noch auf ihren Erlöser.“ Fitzek saß ängere Zeit im Knast. Zuletzt wurde er im Juli vom Amtsgericht Wittenberg wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einer Haftstrafe von acht Monaten ohne Bewährung verurteilt. Der Grund: Fitzek war im März 2022 in der Führerscheinstelle ausgerastet, soll die Mitarbeiterin einer Sicherheitsfirma gegen eine Tür gestoßen und getreten und zwei Bundeswehrsoldaten, die eingreifen wollten, als „Faschistenschweine” beschimpft haben.

So sieht sie aus: die Fahne des Fantasie-Staates „Königreich Deutschland“. hfr So sieht sie aus: die Fahne des Fantasie-Staates „Königreich Deutschland“.

Was sind die Ziele von Fitzek? So wie alle Reichsbürger erkennt auch er die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an – und hat sich deshalb 2012 einen eigenen gegründet. Es gibt sogar eigene Verfassung – sie ist 70 Seiten lang. Den Mitgliedern werden Fantasiedokumente wie „Reisepässe“, „Staatsangehörigkeitsurkunden“ und „Kfz-Kennzeichen“ zum Kauf angeboten. Es gibt eine eigene „Rentenkasse“, ein „Meldeamt“ und eine „Königliche Staatsbank“. Ach ja, und eine eigene Währung gibt es auch: E-Mark (für digitale Zahlungen) und „Neue Deutsche Mark“ (für Barzahlungen). All das gaukelt ein echtes, autarkes Staatswesen vor.

Mitgliedern wird vorgegaukelt, sie könnten sich der Steuerpflicht entziehen

Das „Königreich Deutschland“ wirbt ziemlich aggressiv um neue Mitglieder. Im Rahmen von Seminaren werden vermeintlich „legale Ausstiegskonzepte“ aus dem „destruktiven ,System Bundesrepublik‘“ vermittelt – gegen satte Gebühren, versteht sich. Den Mitgliedern wird suggeriert, sie könnten sich durch einen „Übertritt“ zum „Königreich Deutschland“ der Geltung der deutschen Gesetze und vor allem der Steuerpflicht entziehen. Was natürlich Unsinn ist.

Das könnte Sie vielleicht auch interessieren: Was hatten Hamburger Neonazis mit diesem Mord zu tun?

Nach Informationen des Hamburger Bündnisses gegen Rechts gibt es in dem Örtchen Kakenstedt bei Tostedt (Landkreis Harburg) einen Verein, der 2019 gegründet wurde und eine Tarnorganisation des KRD darstellen soll. Jürgen E., der ehemalige Vorsitzende des Vereins, ist demnach inzwischen Leiter des KRD in der Region Nordwest. Bereits im Jahr 2020 soll der Verein als Kontaktadresse für all jene genannt worden sein, die sich für eine Mitgliedschaft im „Königreich Deutschland“ interessierten. Eine MOPO-Anfrage beim zuständigen Landesamt für Verfassungsschutz in Hannover läuft.

70 Seiten lang ist die Verfassung des Fantasie-Staates „Königreich Deutschland“. hfr 70 Seiten lang ist die Verfassung des Fantasie-Staates „Königreich Deutschland“.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht die Gefahr, „dass Menschen, die finanzielle Ängste verspüren und nach alternativen Lebensformen und Geldanlagen suchen, für die Versprechungen des KRD empfänglich sein könnten“.

Das könnte Sie vielleicht auch interessieren: Die dunkle Wahrheit hinter den „Hitler-Tagebüchern“

Kim Fedders vom Hamburger Bündnis gegen Rechts sagt: „Das Konzept eines monarchistischen Fantasiestaats mit hoheitlichen Befugnissen, eigener Armee und geplanter Bewaffnung, dessen Anführer glaubt, sein Reich existiere in Wirklichkeit statt der Bundesrepublik auf demselben Staatsgebiet, ist brandgefährlich für ein friedliches Miteinander.“