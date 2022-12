Kita-Plätze sind in Hamburg eine echte Rarität. Die meisten Eltern kümmern sich bereits um einen begehrten Platz, wenn das Kind noch nicht mal auf der Welt ist. In Zukunft könnten sich werdende Eltern jedoch noch extremer um einen Betreuungsplatz reißen, denn eine Hamburger Kindertagesstätte schließt womöglich bald.

Die grünen Wände und die Einrichtung erinnern an einen Dschungel, kleine Plüsch-Affen hängen an einem Seil an der Decke. In der Kita „Monkey Haus“ am Nagelsweg 19 (St. Georg) kann ordentlich getobt werden. Cindy Quanter (46), Martina Kruse (46) und Nicole Brockmöller (45) sind dort Tagesmütter. Im März feiert die Kita ihr 20-jähriges Bestehen, danach könnte es jedoch vorbei sein.

Hamburg: Kita in St. Georg in finanzieller Notlage