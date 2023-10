Der Kinderarzt kommt in Hamburg jetzt per Video

Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) erweitert ihr Bereitschaftsdienstangebot um eine Videosprechstunde für den kinderärztlichen Notdienst. Ab dem 1. November können Eltern, die medizinische Hilfe für ihre Kinder benötigen, außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten eine kinderärztliche Videosprechstunde in Anspruch nehmen, wie die KVH am Freitag mitteilte.

Die kinderärztliche Videosprechstunde soll Mittwoch und Freitag jeweils von 17 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen jeweils von 14 bis 20 Uhr angeboten werden. Eine Vermittlung erfolgt über die Nummer 116 117 – die zentrale Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Hamburg.

Hamburg: Video-Sprechstunde beim Kinderarzt

„Mit diesem zusätzlichen digitalen Versorgungsangebot“, erklärt Caroline Roos, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KVH, „können wir in vielen Fällen Eltern den Weg in eine kinderärztliche Notfallpraxis ersparen, wenn dies nicht unbedingt nötig ist“. Gleichzeitig würden die kinderärztlichen Bereitschaftspraxen sowie die Notaufnahmen der Krankenhäuser entlastet.

Für die Sprechstunde benötigen Eltern keine spezielle Software – lediglich einen Computer mit Kamera und Ton oder ein Handy. Das Projekt ist vorerst von Anfang November bis Ende März 2024 geplant.

Wenn ein Fall nicht per Video-Diagnostik zu klären ist oder Medikamente verordnet werden müssen, wird das Kind in eine passende Versorgungsebene weitervermittelt – beispielsweise in eine kinderärztliche Notfallpraxis oder ins Krankenhaus. (dpa/mp)