Sie war bekannt für ihre Herzlichkeit, ihren Witz, ihre flippige, laute Art – durch Fernsehauftritte und ihre Freundschaft zu einem Scheich auch über den Kiez hinaus: Maryam Komeyli liebte ihren Job direkt auf der Reeperbahn, ihre Kunden, die Gemeinschaft auf dem Kiez. Jetzt ist die Chefin des einzigen Nacht-Reisebüros Europas, das sie liebevoll ihre „rosafarbene Ranch“ nannte, im Alter von 61 Jahren gestorben.

„Sie wird uns ungemein fehlen. Ohne sie wird das Reisebüro nicht mehr das sein, was es war. Mit ihr ist die Seele des Ladens gegangen“, sagt ihr Büroleiter und enger Freund Karim Adnane.

„Ich liebe den Alltag. Das ist das reale Leben. Arm oder reich, die Hautfarbe, die Religion, das Geschlecht – das spielt hier keine Rolle“, sagte Maryam Komeyli im Mai 2021 bei der Aufnahme des MOPO-Podcasts „Kiezmenschen“. Sie hatte ein buntes Leben voller Spaß und skurriler Erlebnisse. So viele, dass sie ein Buch („Sie haben Ihr Baby am Airport vergessen“) darüber schrieb. In ihrem Reisebüro auf dem Kiez hatten Rapper versucht, mit Goldzähnen zu zahlen und Zuhälter ihre Luxusreisen mit Geldbündeln beglichen.