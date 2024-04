Der MOPO-Bericht über die neue „Strafkolonne“ bei der Hamburger Stadtreinigung, in die Mitarbeiter mit vielen Krankentagen und Querulanten versetzt werden, hat eine Lawine losgetreten. Am Freitag stand das Telefon nicht still. Zahlreiche Abfall-Arbeiter meldeten sich, um über ihre Arbeitsbedingungen zu berichten. Der Tenor: „Diese Arbeit macht uns krank!“

Der MOPO-Bericht über die neue „Strafkolonne“ bei der Hamburger Stadtreinigung, in die Mitarbeiter mit vielen Krankentagen und Querulanten versetzt werden, hat eine Lawine losgetreten. Am Freitag stand das Telefon nicht still. Zahlreiche Abfall-Arbeiter meldeten sich, um über ihre Arbeitsbedingungen zu berichten. Der Tenor: „Diese Arbeit macht uns krank!“

Christian L. (Name geändert) ist fast 50 Jahre alt. Er arbeitet seit 20 Jahren bei der Stadtreinigung und sagt: „Früher bin ich immer gerne zur Arbeit gegangen. Jetzt habe ich nur noch Angst.“

Mitarbeiter der Stadtreinigung Hamburg: „Wir sollen übermenschliche Dinge leisten“

Seit einem Jahr ist L. – eigentlich ein kräftiger Kerl, den nichts so leicht umhaut – deshalb sogar in psychologischer Behandlung. Der Druck von oben sei nicht mehr auszuhalten. Denn: „Wir sollen Dinge leisten, die übermenschlich sind.”

Laut Christian L. sind die Straßenkehrer-Teams in den verschiedenen Stadtteilen Hamburgs notorisch unterbesetzt. Statt aus zwölf Personen bestehe die Schicht in der Regel nur aus fünf bis sechs Mitarbeitern. Und das bei einer Laufstrecke von 12 Kilometern. „Das ist nicht zu schaffen“, sagt Christian L. Meistens würden seine Kollegen und er gerade einmal die Hälfte schaffen.

Die Folge ist nicht nur, dass die Straßen dreckig bleiben. Sondern auch, dass das ganze Team unter Druck gerät. Denn der Teamleiter muss abends unterschreiben, dass die Strecke abgearbeitet wurde. Tut er das nicht, wird ihm eine Zulage in Höhe von 450 Euro gestrichen. Deshalb werde das Papier immer unterschrieben, sagt Christian L. „Das ist Betrug!“

Ärger bei der Stadtreinigung Hamburg: Wer Kritik äußert, wird abgestraft

Der Endvierziger sagt von sich, er sei ein ehrlicher Mensch. „Ich sage, wenn etwas zu viel ist“, so Christian L. Doch die Antwort sei immer, er solle den Mund halten und seinen Job machen. Wer Kritik äußere, riskiere abgemahnt oder gekündigt zu werden. „Das ganze System ist krank: Die oben kriegen eine Prämie, wenn sie sparen. Aber sie sparen nur an der Arbeitskraft. Und wir gehen kaputt.“

Ähnliches weiß auch Mehmet C. (Name geändert) zu berichten. „Wir waren letztes Jahr fünf Monate lang unterbesetzt”, sagt er. Für die Männer auf dem Wagen heiße das, dass sie die schweren Eimer statt zu zweit alleine aus dem Keller hieven müssten. „Und dann sollen wir auch noch schnell sein. Das geht auf die Knochen.“ Er selbst habe deshalb mehrere Arbeitsunfälle hinter sich. Einmal fiel er vom Wagen und holte sich eine Gehirnerschütterung. Einmal habe er sich die Hand gebrochen. Der Heilungsprozess war schwierig. Die Bewegungseinschränkung habe sich auf seine Psyche niedergeschlagen. Außerdem habe er Rücken.

Hoher Krankenstand bei der Stadtreinigung: Liegt es an den Arbeitsbedingungen?

So wie Christian L. und Mehmet C. geht es offenbar vielen. Der Krankenstand bei der Stadtreinigung Hamburg sei mit rund 25 Prozent so hoch wie nirgendwo sonst in Deutschland bei einem Abfallentsorgungsunternehmen, hatte der Betriebsratsvorsitzende Rainer Hahn der MOPO erklärt.

Vor 20 Jahren sei das noch ganz anders gewesen, weiß Christian L. Damals habe die Quote unter fünf Prozent gelegen. Dass das mit den veränderten Arbeitsbedingungen zu tun haben könnte, scheint dem Unternehmen nicht in den Sinn zu kommen. Die Stadtreinigung unterstellt den rund 200 Mitarbeitern, die nun in in das neu organisierte Team ZBE Flex (Zentrale Betriebliche Einheit, die sog. „Strafkolonne“) zwangsversetzt wurden, sie hätten einen „erhöhten persönlichen Betreuungsbedarf”, so hatte es ein Sprecher gegenüber der MOPO formuliert.

Mit anderen Worten heißt das: Den Abfallarbeitern wird unterstellt, sie würden „blau machen“. Selbst der Betriebsrat meint zu erkennen, dass die Krankenstände besonders in der „Campingsaison“ steigen.

Die Mitarbeiter, die sich am Freitag bei der MOPO meldeten, können darüber nur den Kopf schütteln. „Die Führungskräfte sitzen im Büro und wissen gar nicht, was wir leisten. Sie nehmen uns überhaupt nicht ernst”, sagt Ali N. (Name geändert). Darüber hinaus würden alle in einen Topf geworfen. Es werde nicht mal hingesehen, warum jemand viele Krankentage hat.

Gewerkschaft: Bei der Stadtreinigung sind die Mitarbeiter nur noch humanes Kapital

Andy Metzlaff, Geschäftsführer der Komba Gewerkschaft, bei der viele Mitarbeiter der Stadtreinigung organisiert sind, bestätigt die Berichte. „Die Stadtreinigung ist zwar eine Anstalt öffentlichen Rechts, aber im Endeffekt ist sie ein reines Wirtschaftsunternehmen. Die Mitarbeiter sind nur noch humanes Kapital.” Metzlaff weiß, dass selbst Mitarbeiter, die sich unter Verweis auf ihre Schwerbehinderung gegen die Versetzung in die Strafkolonne gewehrt haben, abgebügelt wurden. „Die Vorgesetzten sollen ihnen gesagt haben, sie sollten doch kündigen und sich einen anderen Job suchen.“

Sami D. berichtet von einem Kollegen, der seit diesem Jahr zwei Wochenenddienste mehr als die ohnehin schon zehn geltenden leisten sollte. „Der Mann lebt von seiner Frau getrennt. Er kann sich nur am Wochenende um seine Kinder kümmern. Ihm wurde gesagt, er könne ja woanders arbeiten.“

Eine ehemalige Mitarbeiterin, die selbst gekündigt hat, sagt: „Als Mitarbeiter ist man nur noch eine Nummer. Es gibt überhaupt keine Wertschätzung. Es wird nur noch von oben nach unten und mit Angst regiert. Kein Wunder, dass die Menschen krank werden.“

Die Stadtreinigung wollte die Vorwürfe der Mitarbeiter nicht kommentieren: Zu „arbeitsvertraglichen Inhalten und Konditionen“ werde man sich nicht äußern. Die Konzeption der umstrittenen ZBE Flex sei „in enger und umfassender Abstimmung mit dem Personalrat und in Anlehnung an geltende Verträge und Gesetze erfolgt“ und diene „in erster Linie der Entlastung eines Großteils unserer gewerblichen Mitarbeitenden“.