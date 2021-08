Der Grund ist Corona: Alle Hamburger Hallenbäder geöffnet, nur Alsterschwimmhalle nicht

Hohenfelde –

Hamburgs Hallenbäder haben wieder geöffnet, seit Anfang Juli kann dort geplanscht werden – nur nicht in der Alsterschwimmhalle. Hamburgs größtes und bekanntestes Schwimmbad bleibt geschlossen, weil es umfangreich saniert wird.

Rund 1000 Schwimmer besuchen täglich die Badeanstalt in Hohenfelde und hätten das eigentlich noch bis zum 30. September machen können. Wäre da nicht die Corona-Krise gewesen.

Hamburg: Arbeiten in Alsterschwimmhalle werden vorgezogen

Mitte März mussten alle Bäder in Hamburg geschlossen werden. Und weil niemand voraussagen konnte, wann sie wieder öffnen dürfen, hatte sich Bad-Betreiber Bäderland gedacht, die ab dem 1. Oktober geplante Modernisierung der Badeanstalt vorzuziehen.

Das könnte Sie auch interessieren: So schön wird die neue Alsterschwimmhalle

„Das ist auch nicht ganz so dramatisch. Für die Schwimmer gibt es Ausweichbäder, etwa in Ohlsdorf. Und in der breiten Masse sind die Hamburger beim Schwimmbadbesuch noch immer zurückhaltend“, so Bäderland-Sprecher Michael Dietel zur MOPO.

Alsterschwimmhalle: Puffer für böse Überraschungen

Bis Ende 2023 sollte die Sanierung ursprünglich dauern – das wird auch weiterhin angepeilt. „Wir haben es zwar geschafft, dass viele Handwerker früher mit den Arbeiten beginnen können, aber eben nicht alle. Jetzt haben wir in der Bauzeit einen Puffer für ungeahnte Überraschungen“, so Dietel.

Was er meint: Das Gebäude ist fast 50 Jahre alt – da könnte sich in der Bausubstanz durchaus der ein oder andere Schadstoff verstecken und Sanierungsarbeiten aufwändiger werden lassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit Sprungbecken! So soll es in der Alsterschwimmhalle aussehen

Und die sind ohnehin schon üppig. Das ganze Gebäude wird für rund 80 Millionen Euro saniert. Mit ihrer Größe entspricht die Alsterschwimmhalle schon jetzt der Fläche von fünf normalen Hallenbädern – und sie wird noch größer. „Um 25 Prozent“, so Dietel. Geplant ist unter anderem, dass das 50-Meter-Schwimmbecken künftig wieder für Wettkämpfe geeignet ist.