Der „Grüne Bunker ”, Hamburgs neues Highlight: Das erwartet Sie in der WochenMOPO

104 Seiten mit jeder Menge Lesestoff aus Hamburg, vom FC St. Pauli und dem HSV, dazu eine dicke Veranstaltungsbeilage und Rätsel: Die neue WochenMOPO ist da – ab sofort jeden Freitag überall, wo es Zeitungen gibt! Was Sie diese Woche erwartet:

Titelthema Kiez-Bunker

Es ist vollbracht: Der „Grüne Bunker“, der Um- und Ausbau des Betonklotzes am Heiligengeistfeld, ist fertig. Und was soll man sagen: Das Ding ist richtig cool geworden, wie meine Kollegin Geli Tangermann bei einer Vorabbesichtigung feststellen konnte. Dabei wurde das Projekt lange bekämpft: von Anwohnern, von Initiativen, von Politikern. Doch als Geli mir am Mittwoch die Fotos von ihrem Besuch schickte, dachte ich nur: Wow, da will ich auch hin! Und weil das vielen Hamburgern so gehen dürfte, wird unten am Zugang zum „Bergpfad“ mit stählernen Drehkreuzen der Einlass beschränkt. Wenn es am Ende gut läuft, könnte der Bunker als vorbildliches Bauprojekt in die Stadtgeschichte eingehen, weil alle etwas davon haben: die Anwohner einen neuen Mini-Park mit bester Aussicht, die Hamburger eine spektakuläre Attraktion, die Investoren werden für ihren Mut belohnt und die Stadt bekommt ein weiteres Highlight, mit dem sie werben kann. Mehr davon, bitte!

Mathis Neuburger (Stv. Chefredakteur)

Die Themen-Highlights im Überblick:

Hamburg:

Hamburgs neues Highlight: Erster Besuch auf dem fertigen Dach des „Grünen Bunkers“

„So schlimm war es noch nie“: Wie die Politik der Verdrängung das Elend nach St. Georg bringt

Jung, reich, rechts? Warum ausgerechnet die Sylter Champagner-Elite Neonazi-Parolen grölte und was das mit der Insel macht

Fatale Fehlentscheidung: Weil der Rettungsdienst nicht kam, starb eine Seniorin in Neugraben – jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

Hass, Wut und Vandalismus: Noch nie wurden so viele Wahlplakate zerstört – Politiker sind schockiert

Verkehr: Die nervigsten Umsteigehaltestellen der Stadt

MOPO-Talk zum Cannabis-Chaos: „Diese Regeln machen einfach keinen Sinn“

Kult-Bodyguard Eddy Kante über sein Leben mit Udo und Schicksalsschläge: „Ich habe Rotz und Wasser geheult“

„Liverbirds“: Wie die „weiblichen Beatles“ Musikgeschichte schrieben – und plötzlich ein Comeback feiern

Sport:

Die Transferpläne des HSV: Sportdirektor Claus Costa im exklusiven MOPO-Interview

Das Ende der Risikospiele: Was das für St. Pauli und die Stadt Hamburg bedeutet

Die Zukunft der Torhüterin: Almuth Schult im Interview

Veranstaltungsbeilage Plan7: