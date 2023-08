Ein bisschen fühlt man sich an das Berlin vor dem Mauerfall 1989 erinnert: Dort verliefen auch meterhohe Zäune direkt an S-Bahnstrecken und markierten die Grenze zwischen Ost und West. In Hamburg bietet sich dieses ungewöhnliche Bild mit einem rund 2,5 Meter hohen Metallgitterzaun zur Zeit entlang des Grünstreifens am Drob Inn beim Hauptbahnhof. Die Erklärung der Bahn für das riesige Bauwerk entspricht nur der halben Wahrheit.

Laut der Bahn sind schon seit 2019 an den Bahnstrecken im Hamburger Raum Zäune auf einer Länge von rund 15 Kilometern errichtet worden. Vor allem am Hauptbahnhof, am Bahnhof Altona und entlang der Strecken nach Bergedorf und Neugraben gibt es solche massiven Gitterzäune.

St. Georg: Sicherheit nur ein Teil der Wahrheit

Eine Bahn-Sprecherin teilte der MOPO mit: „Die Zäune sind zum Schutz von Personen errichtet worden, damit diese nicht unbefugt den Gleisbereich betreten.”

Drogenabhängige sitzen am extrahohen Zaun an der Bahnstrecke bei der Altmannbrücke. Florian Quandt Drogenabhängige sitzen am extrahohen Zaun an der Bahnstrecke bei der Altmannbrücke.

Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Wer mit der Bahn in diesem Bereich zwischen Altmannbrücke und Klosterwall aus Richtung Elbbrücken die Hansestadt erreichte, der sah das Gleisbett übersät mit Müll. Keine schöne Begrüßung.

Grenzzaun: So verhindert er Vermüllung

Der Abfall stammte von der Besuchern des Drob Inn. Bei gutem Wetter lagern hier jeden Tag hunderte Personen aus der Drogenszene und diese warfen ihre Abfälle über den Zaun aufs Gleisbett. Weder Polizeieinsätze noch Ansprachen der Besucher brachten eine Verbesserung der ekligen Situation. Deswegen entschied sich die Bahn nun nach Rücksprache mit dem Bezirksamt Mitte zu einer massiven Erhöhung des Zauns am Drob Inn. Diese neue „Zaunkrone” ist nach innen gebogen, sodass es schwer fällt, Müll darüber aufs Gleis zu werfen.

Tatsächlich ist der vermutlich höchste Bahnzaun Deutschlands wirkungsvoll. Bei einem Ortstermin gestern lag nur ganz vereinzelt Müll auf den Gleisen.