Frühling, Sonne, Joggingzeit! Weil das gute Wetter nicht nur die Laune, sondern auch die Motivation in die Höhe treibt, hat die MOPO die schönsten Joggingstrecken der Stadt für Sie zusammengestellt – vom Klassiker bis zum (mehr oder weniger) Geheimtipp.

Sind Sie schon einmal am Flughafen gelaufen? Nein? Dann wird es höchste Zeit. Los geht’s am Aussichtspunkt hinter dem Niendorfer Friedhof. Von dort aus laufen Sie immer entlang der Tarpenbek und auch fast durchgehend entlang des Flughafengeländes. Dabei haben Sie statt Bäumen und Wasser zur Abwechslung mal Aussicht auf startende und landende Flugzeuge. Die Strecke ist zwischen sechs und neun Kilometer variabel.

Ein echter Klassiker, dennoch nicht zu unterschätzen, ist die Runde um die Außenalster. Etwa 7,5 Kilometer rund ums Wasser, zwischendurch gibt es Trinkwasserspender und Wiesen und Bänke zum Ausruhen. Auch der eine oder andere Promi geht hier gerne einmal laufen. Während des Laufens können Sie Ruderer und Segler beobachten.

Die Runde um die Außenalster ist ein echter Hamburg-Klassiker.

Der Wilhelmsburger Inselpark ist als Treffpunkt für Sport-Fans bereits bekannt. In dem Park und der angrenzenden Schrebergartenanlage lässt es sich auf drei Kilometern wunderbar laufen. Wem das noch nicht genug ist, der hängt den „Loop“ durch Wilhelmsburg und die Veddel ran (insgesamt 6,5 Kilometer). Er führt vorbei an Wiesen, Kleingärten und Teichen. Abkühlen kann man sich nach dem Laufen in der Inselpark-Schwimmhalle.

Wer zentral wohnt und sich nach der Arbeit noch ein bisschen auspowern will, tut das am besten am Isebekkanal. Ab der U-Bahn-Station „Hoheluftbrücke“ geht es drei Kilometer am Wasser entlang – urbanes Feeling auf der einen, Boote, Blau und Grün auf der anderen Seite.

Die Joggingstrecke am Eilbekkanal haben schon weniger Leute auf dem Schirm. Sie ist fünf Kilometer lang und lässt sich mit einer Runde um den Mühlenteich verlängern. Los geht es an der S-Bahn-Haltestelle Friedrichsberg. Der Weg ist besonders grün und idyllisch.

Eine der schönsten Hamburger Runden führt durch Planten un Blomen. Als Startpunkt dienen die U-Bahn-Haltestellen Stephansplatz und St. Pauli oder der Eingang gegenüber dem Fernsehturm. Im Park wird man auf sechs Kilometern mit dem Blick auf Wasserspiele, Wiesen und den Japanischen Garten belohnt.

In Planten un Blomen ist es im Frühling besonders schön.

Die Strecke um den Harburger Außenmühlenteich ist etwa 3,5 Kilometer lang, man kann sie aber verlängern, wenn man kreuz und quer durch den Park und den hügeligen Wald nebenan läuft. Für Muskelentspannung danach sorgt die Sauna im Schwimmbad Midsommerland mit Blick auf den See.

Richtig idyllisch wird es im Niendorfer Gehege. Am Parkplatz Bondenwald und an der U-Bahn-Station Niendorf Markt starten zwei ausgeschilderte Laufstrecken. Die eine ist zwei Kilometer lang und rot markiert, die andere fünf und blau.

Blutige Anfänger können ihre Laufkarriere im Altonaer Wohlers Park an der Norderreihe starten. Die Strecke ist nur 700 Meter lang und kann beliebig oft gelaufen werden. So kann man langsam besser werden. (prei/ilk)