Die Insekten sterben, die Böden trocknen aus: Der Klimawandel ist auch in Hamburg überall zu spüren. Mit einem neuen Beratungsangebot will der Senat die Bürger:innen nun dazu animieren, ihre Balkone so zu bepflanzen, dass sie zu Lebensräumen für Bienen und Vögel werden.

Die Insekten sterben, die Böden trocknen aus: Der Klimawandel ist auch in Hamburg überall zu spüren. Mit einem neuen Beratungsangebot will der Senat die Bürger:innen nun dazu animieren, ihre Balkone so zu bepflanzen, dass sie zu Lebensräumen für Bienen und Vögel werden.

Beherzt greift Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) zur Schaufel und legt los. Eine Schippe Tonkügelchen, eine Schippe torffreie Bio-Gartenerde, eine Schippe Komposterde, eine Schippe Sand. „Und nun schön mischen“, sagt Christine Stecker von der Loki Schmidt Stiftung, die von der Umweltbehörde beauftragt wurde, die Hamburger:innen in Sachen Balkon-Bepflanzung zu beraten.

Kostenlose Beratung: „Moin Stadtnatur“ hilft bei der Bepflanzung von Blumenkästen oder Beeten

Wer wissen möchte, welche Pflanzen am besten auf einem Schattenbalkon wachsen, welche an einem sonnigen Standort oder welche Blumen am besten gegen das Artensterben helfen, kann sich bei „Moin Stadtnatur“ einen Termin geben lassen und erhält eine kostenlose Beratung – zu Hause oder auch telefonisch. 25 Experten stehen dafür bereit.

Sie wollen die Stadt grüner machen: Christine Stecker von der Loki Schmidt Stiftung, Beraterin Steffi Binder und Umweltsenator Jens Kerstan Patrick Sun Sie wollen die Stadt grüner machen: Christine Stecker von der Loki Schmidt Stiftung, Beraterin Steffi Binder und Umweltsenator Jens Kerstan

Während Jens Kerstan einen Schlangenknöterich, ein Mädesüß und einen Blutweidereich in den Kübel setzt, erklärt er das Ziel des Projekts. „In Hamburg gibt es einen hohen Grad an Versiegelung, es gibt viele Gebäude, eine starke Verdichtung“, sagt der Umweltsenator und drückt die Erde fest. Balkonen, begrünten Dächer oder Kleingärten komme eine wichtige Rolle zu, um Tieren Unterschlupf zu bieten.

Umweltsenator Kerstan will die Stadt noch grüner machen

Mit den richtigen Blumen im Kübel oder Beet könne jeder einzelne einen Beitrag dazu leisten, das Stadtklima zu verbessern. „Wir wollen Balkonbepflanzungen fördern, damit die Stadt noch grüner wird“, so Kerstan. Jeder Bürger und jede Bürgerin könne schon mit ein paar wenigen Handgriffen etwas gegen das Artensterben und den Klimawandel tun.

Das könnte Sie auch interessieren: Chaos im Garten: Das können Sie gegen das Artensterben tun

Christine Stecker betont ergänzend: „Die Artenvielfalt ist unsere Lebensgrundlage. Wir brauchen die Bestäuber, um unsere Nahrungsmittel zu erhalten.“

Wie viel das Projekt tatsächlich bringt oder ob es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, lässt sich nicht beziffern. Ein erster Erfolg stellt sich jedoch schon nach wenigen Minuten ein, nachdem der Senator die Schaufel abgelegt hat. „Guck mal, da ist eine Kellerassel“, freut sich Kerstan.