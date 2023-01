3,5 Millionen 9-Euro-Tickets wurden von Juni bis August allein in Hamburg verkauft, deutschlandweit waren es rund 52 Millionen. Der Druck auf die Verkehrsminister von Bund und Ländern war deshalb groß, eine Nachfolgelösung zu finden. Am Mittwoch und Donnerstag wurde dazu in Bremerhaven diskutiert. Und eigentlich sind sich alle einig – bliebe da nicht eine entscheidende Frage.