Das Ergebnis der UKE Studie ist erschütternd: Auch nach dem Ende der Pandemien leidet jedes vierte Kind unter psychischen Auffälligkeiten. Vor zwei Jahren startete in Hamburg ein bundesweites Pilotprojekt, in dem getestet wurde, wie belastete Kinder möglichst früh und ohne Hürden psychotherapeutische Hilfe bekommen können – als Kassenleistung. Die Pilotphase ist zuende, aber weil die Rückmeldungen von Schulen, Psychotherapeuten und Jugendämtern so begeistert waren, gibt es für das Leuchtturmprojekt „Drei für Eins“ nun gute Nachrichten.