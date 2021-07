Demonstration in Hamburg: Bergedorfer protestieren gegen Schließung von Karstadt

Bergedorf –

Vor gut zwei Wochen wurde bekannt: Galeria Karstadt Kaufhof wird auch in Hamburg Filialen schließen. Bergedorf trifft es mit gleich zwei Häusern besonders hart. Das Karstadt-Haus und Karstadt Sport am Sachsentor sollen geschlossen werden.

Am Sonnabend rief die Gewerkschaft Verdi zu einer Kundgebung in Bergedorfs beliebter Einkaufsmeile auf. Mit dabei waren Politiker aus der Bürgerschaft. So auch Bezirksamtsleiter Arne Dornquast (SPD) und der Bürgerschaftsabgeordnete für Bergedorf, Dennis Gladiator (CDU). Sie alle kämpfen für den Erhalt der Filialen und der Arbeitsplätze.

Galeria Karstadt Kaufhof: Demonstration in Bergedorf

Bei der Karstadt-Filiale in Bergedorf fallen bei Schließung rund 60 Arbeitsplätze weg. Die Teilnehmer forderten den Erhalt des Standorts. Dazu appellierten sie an den Vermieter, die Mieten zeitweise zu senken um so dem Unternehmen entgegen zu kommen.

Video: Protest der Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof in Wandsbek

Schon am Freitag hatten rund 120 Demonstranten vor dem Karstadt-Haus in Wandsbek gegen die geplanten Filialschließungen protestiert.