Demonstration in Hamburg: Aktionstag gegen hohe Mieten geplant

Sie sind gegen die steigenden Mieten – und wollen nun ein Zeichen dagegen setzen. Am 28. März steigt auch in Hamburg der „Housing Action Day“, eine bundesweite Demonstration.

Dahinter steckt das „Aktionsbündnis gegen Mietenwahnsinn und Verdrängung“, ein bundesweiter Zusammenschluss von Mieterinitiativen und Recht-auf-Stadt-Gruppen.

Unter dem Motto „Wohnen für Menschen statt für Profite“ werden an diesem Tag nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa Initiativen und Gruppen gegen steigende Mieten und die dadurch entstehende Verdrängung auf die Straße gehen.

Demo in Hamburg: „Housing Action Day“ gegen hohe Mieten

Das Aktionsbündnis wurde in Göttingen gegründet, in diesem werden sich in Deutschland rund 50 Städte beteiligen. Treffpunkt in Hamburg ist am 28. März um 14 Uhr an der U/S-Bahn-Station Elbbrücken. Die Demo-Route ist in Richtung Veddel geplant. (paul)