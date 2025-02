Politik ist oft dröge, wenn man jung ist und eh andere Dinge hat, um die man sich kümmern muss. Freunde, Sport, Schule, so was. Das bundesweite Projekt „U18 Wahl“ lässt Kinder und Jugendliche Demokratie hautnah erleben – und die Jungwähler nehmen die Aufgabe mit großer Ernsthaftigkeit an.