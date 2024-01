Es ist das brisanteste politische Thema derzeit: das Potsdamer Geheimtreffen von AfD-Politikern, Vertretern der Identitären Bewegung und anderen Rechtsextremisten. Dabei wurden Pläne für die Zeit nach einer Machtübernahme geschmiedet: Millionen von Ausländern, aber auch Deutsche, die sich für Geflüchtete engagieren, sollen nach Nordafrika abgeschoben werden. Die MOPO fragt Kazim Abaci (58), den migrationspolitischen Sprecher der SPD, der in der Türkei geboren ist, wie er sich dabei fühlt.

MOPO: Herr Abaci, haben Sie Angst?

Kazim Abaci: Wir alle haben Grund, uns Sorgen zu machen, nicht nur Migranten. Was mich angeht: Ja, ich bin in der Türkei geboren, ich lebe seit 45 Jahren in Hamburg, bin Deutscher und bin Hamburger, und ich bin beides sehr gern, denn ich schätze das Zusammenleben, die Internationalität in unserem Land. Was da in Potsdam besprochen wurde, das hat mich nicht wirklich überrascht, denn zur Realität in Deutschland gehört auch, dass Menschen, die anders aussehen und aus anderen kulturellen Zusammenhängen kommen, fast täglich mit Rassismus, Stigmatisierung und Ausgrenzung konfrontiert sind. Das Treffen in Potsdam stellt allerdings eine neue Qualität von Rassismus dar. Dieses Treffen zeigt, dass wir es mit einem sehr starken und sehr gefährlichen Rechtsextremismus zu tun haben und dass wir an einem Wendepunkt stehen.

Glauben Sie, die Demokratie in Deutschland ist in ernster Gefahr?

Und ob ich das glaube! Wir haben 2024 drei Wahlen in der Bundesrepublik – und dabei wird sich zeigen, ob und was die Deutschen aus der Vergangenheit gelernt haben. Jetzt sind alle demokratischen Parteien und die Zivilgesellschaft gefragt. Wir alle müssen endlich aufwachen. Laut Umfragen wird der Faschist Björn Höcke in Thüringen so viele Stimmen bekommen wie Adolf Hitler bei der letzten demokratischen Wahl vor dem Untergang der Weimarer Republik. Das zeigt, dass die Gefahr schon längst nicht mehr nur abstrakt ist, sondern sie ist real. Stellen Sie sich vor, Höcke kommt in Erfurt an die Regierung, dann wird er alle wichtigen Stellen inklusive der Sicherheitsbehörden mit seinem braunen Personal besetzen. Nicht auszudenken. Wir dürfen es so weit nicht kommen lassen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Die Abschiebepläne der AfD mache mir Angst“

Das Grundgesetz wird dieses Jahr 75 Jahre alt und dessen Werte sind bedroht wie nie seit 1933. Dieses Mal reichen Lobreden nicht, dieses Mal reichen Festakte nicht. Wir müssen die Werte des Grundgesetzes entschlossener verteidigen. Noch nie war die Gefahr für die parlamentarische Demokratie in Deutschland so groß wie 2024.

„Die AfD ist nicht demokratisch. Sie benutzt die Demokratie, um die Demokratie abzuschaffen“

Man könnte argumentieren, wenn die AfD die Wahl gewinnt, dann ist sie ja demokratisch gewählt …

Ja, aber die Demokratie ist nicht nur ein Abstimmungssystem, sondern auch ein Wertesystem. Das Geheimtreffen von Potsdam hat ja bewiesen, dass die AfD und die übrigen Faschisten, die dort versammelt waren, auf unser Grundgesetz spucken. Im Grundgesetz heißt es in Artikel eins: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Menschen deportieren zu wollen, nur weil sie diesen Extremisten nicht genehm sind – das ist Faschismus. Die Bürger müssen verstehen: Die AfD ist nicht demokratisch, weil sie demokratisch gewählt wurde. Sie ist eine Gegnerin der Demokratie, sie benutzt die Demokratie, um die Demokratie abzuschaffen! Es geht bei weitem nicht nur um Migranten, es geht um unsere Verfassung, um unseren Staat, um die Freiheit von uns allen. Wir müssen uns doch nur anschauen, was für AfD-Leute das sind, die bei uns in der Bürgerschaft sitzen: Der eine war die rechte Hand des Rechtspopulisten Schill, der andere macht aus einer Liebe zu Nazi-Liedern keinen Hehl. Und dann ist da auch noch eine Frau, die sich als Putin-Versteherin einen Namen gemacht hat.

„Wir müssen die AfD verbieten, um die Gefahr für unser Land zu bannen“

Was muss Ihrer Meinung nach geschehen?

Ich bin der Auffassung, dass ein Verbotsverfahren gegen die AfD nicht nur diskutiert, sondern ernsthaft geprüft werden muss. Mit einem Verbot werden die extremistischen Einstellungen natürlich nicht verschwinden, aber damit bricht diesen Einstellungen die Speerspitze weg.

Das könnte Sie auch interessieren: Die geteilte Bürgerschaft – wer ein AfD-Verbot will und wer nicht

Was heißt geprüft? Soll die AfD Ihrer Meinung nach verboten werden, oder nicht? Butter bei die Fische!

Ja, ich bin klar für ein Verbot. Zuständig dafür ist allerdings das Bundesverfassungsgericht.

Die Gegner eines Verbots sind der Meinung, dass die anderen Parteien sich besser politisch mit der AfD auseinandersetzen sollten.

Wir müssen beides tun: Wir müssen die AfD verbieten, um die Gefahr für unser Land zu bannen. Und gleichzeitig müssen wir uns mit ihr und der Ideologie ihrer Repräsentanten politisch auseinandersetzen, wir müssen sie stellen, sie entlarven und ihre Verfassungsfeindlichkeit immer wieder thematisieren. Wir müssen alles versuchen, um den Teil der Wähler für die Demokratie zurückzugewinnen, die der AfD lediglich aus Frustration oder Protest die Stimme gehen. Und: Wir brauchen jetzt so etwas wie einen Aufstand aus der Mitte der Gesellschaft, einen Aufstand der Demokraten in unserem Land.

Kundgebung gegen Rechtsextremismus am Freitag: „Hamburg steht auf!“

„Hamburg steht auf! Gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke”. Unter diesem Motto steht eine Kundgebung, zu der Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Kulturschaffende, Wirtschaftsverbände und Vereine aufrufen. Federführend dabei der SPD-Politiker Kazim Abaci in seiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied von „Unternehmer ohne Grenzen”. Die Kundgebung findet am Freitag, 19. Januar 2024, ab 15.30 Uhr auf dem Rathausmarkt statt. Im Aufruf dazu heißt es: „Hamburg ist eine internationale und vielfältige Stadt. Unsere Wirtschaft, unsere Kulturszene und unsere Wissenschaft sind weltweit vernetzt. In unserer Stadt leben und arbeiten Menschen verschiedener Herkunft friedlich zusammen. Wir wollen, dass das so bleibt.”