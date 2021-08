Demo in Hamburg: Klimaaktivisten protestieren gegen Autobahn

Rund 180 Mitglieder der Initiative „Ende Gelände“ und der Grünen Jugend haben am Samstagmittag an einer Fahrraddemo durch die Hamburger Innenstadt teilgenommen. Sie protestierten gegen die Rodung des Dannenröder Waldes (Hessen) und den Bau neuer Autobahnen.

Die Aktivisten trafen sich gegen 13 Uhr an der Glacischaussee und radelten dann rundherum durch die Innenstadt. Die Demonstranten fordern eine Verkehrswende: „Wir brauchen die Wälder nicht nur für unsere Seelen. In Deutschland wird ungefähr ein Drittel der jährlichen CO2-Emissionen (222 Millionen von 830 Millionen Tonnen) durch die Bäume neutralisiert“, so Sabine Stemman, Sprecherin von Ende Gelände Hamburg.

Klima-Demo in Hamburg: Aktivisten fordern Verkehrswende



„Wir brauchen ein Transportsystem, dass ohne fossile Energien auskommt und motorisierten Individualverkehr unnötig macht“, sagte Stemman. Die Initiative fordert gemeinsam mit der Grünen Jugend eine Verbesserung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs sowie einen massiven Ausbau der Radinfrastrukur.

Dannenröder Wald: Rodung für Autobahn A49



Für den Ausbau der A 49 wir der „Danni“ in Mittelhessen seit Anfang Oktober gerodet. Entlang der geplanten Trasse haben Aktivisten wie das „Aktionsbündnis Kein A 49″ Baumdörfer errichtet, die nun nach und nach von der Polizei geräumt werden.

Die geplante Autobahn wird mehrere arten- und wasserreiche Mischwälder durchschneiden. Fundamente und Brückenpfeiler gefährden zudem ein Wasserschutzgebiet. Der Dannenröder Wald versorgt rund eine halbe Million Menschen in der Region und bis nach Frankfurt mit Trinkwasser.