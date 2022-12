Sie kamen mit Kochmützen, Töpfen, Löffeln und machten viel Krach: Rund 500 Küchenhelfer und Köche des Hamburger Schulessens haben am Freitag auf dem Rathausmarkt demonstriert. Sie fordern eine Übernahme der durch Inflation und Ukraine-Krieg gestiegenen Kosten für die Mahlzeiten an Hamburgs Schulen durch den Senat. Das Motto: „Unser Topf ist ausgeschöpft!“



