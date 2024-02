Mitten im Hamburger Flughafen: Demonstranten fordern Abschiebestopp

Nach dem Streik und den Flugausfällen am Mittwoch gab es auch am Donnerstag Aufregung am Hamburger Flughafen. Gegen Mittag versammelten sich dort Menschen und protestierten gegen Abschiebeflüge.

Laut Polizei hatte sich gegen 12 Uhr eine etwa 30-köpfige Personengruppe in Terminal 1 eingefunden. Die Protestler entrollten Plakate, auf denen der Stopp von Abschiebeflügen gefordert wurde.

Stopp eines Abschiebeflugs nach Georgien gefordert

Hintergrund der Aktion war ein für den gleichen Tag vorgesehener Abschiebeflug nach Georgien. Bundespolizisten und Beamte der Landespolizei waren vor Ort. Es gab laut eines Sprechers jedoch keine Störungen im Ablauf des Flughafenbetriebs.