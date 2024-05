Per Schwerlastkran wurde jetzt ein 72 Tonnen schweres Kuppeldach auf die rostige Blechdose gehoben, die Autofahrer auf der A7 südlich des Elbtunnels schon von weither sehen können. Zur nächsten Heizperiode soll diese „Thermoskanne“ viele Hamburger Haushalte wärmen. Was es damit auf sich hat.

Per Schwerlastkran wurde jetzt ein 72 Tonnen schweres Kuppeldach auf die rostige Blechdose gehoben, die Autofahrer auf der A7 südlich des Elbtunnels schon von weit her sehen können. Zur nächsten Heizperiode soll diese „Thermoskanne“ viele Hamburger Haushalte wärmen. Was es damit auf sich hat.

Rund 20.000 Haushalte sollen dann von der gigantischen „Thermoskanne“ in Waltershof an der A7 profitieren. In dem Druckwärmespeicher wird bald heißes Wasser gespeichert, das bei Bedarf ins Fernwärmenetz eingespeist werden kann.

Hamburg will sich aus der Kohleverbrennung verabschieden

Dieses heiße Wasser soll als ein Baustein von mehreren dafür sorgen, dass Hamburg sich nach und nach aus der Kohleverbrennung verabschieden kann und das Heizkraftwerk Tiefstack zum Energiepark Tiefstack umgewandelt wird.

So soll der Wärmespeicher noch verkleidet und begrünt werden. Hamburger Energiewerke So soll der Wärmespeicher noch verkleidet und begrünt werden.

Erzeugt wird die Wärme ganz in der Nähe bei Aurubis auf der Veddel. Bei der Produktion von Kupfer entsteht Abwärme. Diese leitet Aurubis in Zukunft in Form von 105 Grad Celsius heißem Wasser zu dem nahegelegen Druckwärmespeicher der Hamburger Energiewerke. Da die Wärmeproduktion bei Aurubis und der Wärmebedarf der Haushalte oft zeitversetzt anfallen, bedarf es eines Zwischenspeichers, eben der „Thermoskanne“ in Waltershof.

Bisher verpufft diese Abwärme von Aurubis zum großen Teil, weil sie einfach an die Umwelt abgegeben wird. Bis auf einen kleineren Teil, der bereits heute über Fernwärmeleitungen in die HafenCity Ost fließt – das erste deutsche Stadtquartier, das fast ausschließlich durch industrielle Abwärme beheizt wird.

Bereits im Frühjahr 2022 starteten die Bauarbeiten für die dazugehörige Fernwärmeleitung, die vom Wärmeumformwerk an der Spaldingstraße über den Nagelsweg und den Brandshofer Deich bis zum Anschlusspunkt an der Billhorner Brückenstraße verläuft.