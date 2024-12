Kaum 48 Stunden sind vergangen seit dem Sturz des syrischen Diktators Baschar al-Assad – schon ist sie voll entbrannt: die Debatte darüber, ob syrische Flüchtlinge jetzt nicht so schnell wie möglich in die Heimat zurückgeschickt werden sollen. Unionspolitiker wie Jens Spahn schlagen vor, Rückkehrer mit 1000 Euro und einem Charterflug zu unterstützen. Aber wollen die Syrer überhaupt zurück in ihre Heimat? Schließlich ist doch noch völlig offen, wie es dort weitergeht. Die MOPO hat sich unter syrischen Flüchtlingen umgehört.