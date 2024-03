Ab diesem Montag sind in Hamburg Frühjahrsferien. Eine Erleichterung für Lehrer und Schüler, denn die Zeit seit den freien Tagen um Weihnachten war ungewöhnlich lang - zehn Wochen. Normalerweise beginnen die Märzferien in Hamburg früher. In diesem Jahr wurden sie an Ostern angedockt. Andere Bundesländer versuchen dagegen, die Ferien später beginnen zu lassen. Ein wichtiger Grund: das Wetter. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) regt in der MOPO ein Umdenken bei der Festlegung der Ferienzeiten an.