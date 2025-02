Nach Frost, Glätte und Nebel: Hamburg hofft auf Sonne

Seit Tagen hängt dichter, grauer Dunst über Hamburg und die Sonne ist zu einem seltenen Besucher geworden. Was erwartet uns in den nächsten Tagen und können wir wieder auf schöneres Wetter hoffen?

Auch am Sonntag ist es abwechselnd neblig-trüb und stark bewölkt. Es weht ein leichter Wind und die Temperaturen sind frostig. In der Nacht zu Montag wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mit -1 bis -5 Grad sogar noch kälter, und es weht weiterhin ein schwacher Wind.

Einen kleinen Lichtblick gibt es für den ersten Tag der Woche. Auch der startet laut DWD mit Hochnebel, der sich aber im Laufe des Tages lichten und bei Höchstwerten von 4 Grad Platz für ein paar Sonnenstrahlen machen soll. Doch schon in der Nacht zu Dienstag wird’s wieder neblig und bei -1 bis -4 Grad auch wieder ziemlich kalt.

Am Dienstag können wir in Hamburg nur auf wenige Sonnenstrahlen hoffen, auch dieser Tag wird von Nebel und Wolken geprägt sein, das Ganze bei 2 bis 5 Grad. Am Mittwoch wird es mit bis zu 6 Grad etwas wärmer, allerdings muss man in der Nacht davor noch einmal mit Glätte rechnen. Auch ein paar Regentropfen und viele Wolken kommen auf uns zu. (prei)