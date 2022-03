Dauer-Hoch im Norden: So lange wird Hamburg von der Sonne verwöhnt

Hamburg wird seit Tagen von der Sonne verwöhnt. Das bleibt auch so – auf frühlingshaft milde Temperaturen müssen wir aber weiterhin warten. In den Nächten und frühmorgens droht sogar leichter Frost.

Am heutigen Donnerstagnachmittag liegen die Temperaturen zwar bei zwölf Grad, gefühlt sind es aber nur frische neun Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südostwind, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet. In der Nacht zum Freitag bleibt der Himmel klar. Das Thermometer sinkt auf -1 Grad.

Wetter in Hamburg: Sonne satt – aber kühle Temperaturen

Sonnig bliebt es auch am Freitag, abgesehen von einzelnen Schleierwolken. Die Höchstwerte liegen mit nur acht Grad aber spürbar niedriger. Dazu gibt es in Böen zeitweise starken bis stürmischer Südostwind. Die Nacht zum Samstag ist überwiegend klar und kalt mit Tiefsttemperaturen bei -1 Grad.

Am Samstag steigen die Werte wieder und erreichen etwa elf Grad, dazu gibt es weiterhin Sonne satt. Der Südostwind ist mäßig bis frisch, an der Nordseeküste auch stärker. In der sternenklaren Nacht zum Sonntag kann es bis zu -2 Grad kalt werden.

Am Wetter ändert sich am Sonntag tagsüber nicht viel – es ist sonnig bei Temperaturen bis zwölf Grad im Herzogtum Lauenburg. Nachts allerdings rechnet der DWD nicht mehr Frost – die Tiefstwerte sollen mit einem Grad knapp über dem Gefrierpunkt liegen. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südostwind.