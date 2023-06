Wann öffnet Bäderland alle Hamburger Freibäder? Datum steht fest

Sommer, Sonne, Freibad! Die warmen Temperaturen haben Hamburg schon seit Tagen im Griff, viele Menschen zieht es wieder in Freibäder. Ab kommenden Donnerstag geht es in der Stadt überall los – die Tore zu allen Freibädern werden geöffnet.

Wie Bäderland mitteilte, sollen ab dem 8. Juni die Freibäder Osdorfer Born und Finkenwerder wieder geöffnet werden, einen Tag später dann auch die Freibäder Marienhöhe und Neugraben – jeweils von 11 bis 19 Uhr. Am 20. Mai hatte Bäderland die Freibadsaison grundsätzlich eingeläutet. Weil das Wetter aber noch nicht allzu sommerlich war, wurden damals nur die Freibäder Kaifu-Bad und das Naturbad Stadtparksee geöffnet. Etwas später wurden dann auch die Freibäder Bondenwald und Billstedt wieder in Betrieb genommen.

Ab Donnerstag: Hamburg öffnet Freibäder

Allerdings: Wegen Personalengpässen sind alle Bäderland-Bäder seit einiger Zeit an je zwei Tagen für die Öffentlichkeit geschlossen. An den Hamburger Badegewässern hatte die Saison bereits am 12. Mai begonnen – laut Umweltbehörde sind insgesamt 15 offizielle Stellen an 13 Badegewässern bis Mitte September zum Baden in Hamburg geeignet. (alp)