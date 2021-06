Dating-Analyse: Große Liebe? Schneller Sex? Danach suchen Hamburgs Singles

Während früher der Fokus vor allem auf der Liebe und dem Finden von Liebe lag, wird heute ebenfalls das Single-Dasein gefeiert. Der romantische Valentinstag hat ein Pendant bekommen: den Singles Awareness Day am 15. Februar. Passend zu diesem Tag veröffentlichte die Dating-Plattform „Jaumo“ nun eine Analyse des Such-Verhaltens von 70.000 Nutzern. Bei den Hamburger Singles gab es eine Überraschung.

In einem Zeitraum von vier Wochen wertete die Dating-Plattform „Jaumo“ anonymisiert 70.908 Profile in den 30 größten deutschen Städten aus. Im Fokus stand dabei die Frage, wo Singles eher nach lockeren Dates, Flirts oder einer festen Beziehung suchen – und was Frauen und Männern, unabhängig von der Art ihrer Begegnung, wichtig ist.

Hamburg: 42 Prozent der Hamburger Singles suchen die große Liebe

Am Valentinstag wird seit vielen Jahrzehnten die Liebe gefeiert, doch wenn dieser Tag für Singles früher eher eine schmerzhafte Angelegenheit war – eine Erinnerung daran, dass sie keinen Partner haben, der ihnen Frühstück ans Bett bringt, Blumen oder Pralinen schenkt und sie zum Essen ausführt – entscheiden sich heute immer mehr Singles bewusst für diese Lebensform.

Selbst Dating-Plattformen werben nicht mehr nur damit, dass ihre Nutzer bei ihnen die große Liebe finden können, sondern zelebrieren ebenso das wilde und unabhängige Single-Dasein. So wirbt die bekannte Dating-App Tinder mit dem Hashtag „SingleNotSorry“ und dem Slogan „Single macht, was Single will“.

Die Hamburger Singles scheinen von diesem Trend jedoch noch vergleichsweise unbeeindruckt zu sein: In Hamburg wünschen sich knapp 42 Prozent der „Jaumo“-User die große Liebe zu finden. Während 35,5 Prozent der Hamburger auch für „Casual Dating“ offen sind, suchen 41,6 Prozent eine feste Beziehung. Was überrascht, ist die Flirt-Lust der Hamburger: 16,4 Prozent der Singles suchen nach Flirts. Zum Vergleich: in Berlin sind es nur 9,5 Prozent. Die Flirt-Lust der Hamburger wird nur von den Aachener Singles übertrumpft (18,6 Prozent).

Essen und Köln: Unverbindliche Flirts sind hier hoch im Kurs

Singles auf der Suche nach unverbindlichen Flirts und lockeren Bekanntschaften sind in Essen am besten aufgehoben: Über 85 Prozent suchen hier lediglich nach Spaß und Abwechslung. Und auch die Singles in Köln, die in den Rankings von „Jaumo“ bereits als Flirt-Meister etabliert sind, genießen lieber die große Unverbindlichkeit (80 Prozent).

Jens Kammerer, CEO von „Jaumo“, mit Blick auf die Analyse: „Anders als früher gilt eine feste Partnerschaft nicht mehr als notwendige Voraussetzung für persönlichen Erfolg. Aktionstage wie der Singles Awareness Day als Gegenstück zum Valentinstag zeigen, dass alternative Lebens- und Liebesideale gesellschaftlich zunehmend akzeptiert sind. Das geht auch aus unserer Analyse hervor: Bewusst entdecken Menschen jeden Alters das Single-Dasein für sich, vor allem in den Großstädten.“

Dating-Analyse: Frauen wollen große Männer – Männer suchen formschöne Frauen

Bei der Suche nach Begegnungen legen Frauen und Männer auf unterschiedliche Dinge wert. Für Frauen ist die Körpergröße ihres Dates mit Abstand das Wichtigste und ein entscheidendes Auswahlkriterium. Danach folgt die Art der Begegnung: Freundschaft, Flirts oder feste Beziehung.

Für Männer hat die Art der Begegnung oberste Priorität, darauf folgt dann gleich der Figur-Typ der Frau und erst an dritter Stelle die Frage nach der Körpergröße. (vd)